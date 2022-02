MasterChef Junior 2022: ¿A qué se dedicarían los chefs y conductores si no hubieran sido famosos?

La larga espera por fin llegó a su final, y es que esta tarde en punto de las 7:30 pm será el tan esperado estreno de MasterChef Junior 2022; una nueva temporada infantil que regresa, tras cinco años en los que los pequeños no habían tenido oportunidad de hacer de las suyas en “la cocina más famosa de México”.

Este año la tercia de jueces estará conformada por la chef Betty Vázquez, el chef José Ramón Castillo y el multifacético chef peruano Franco Noriega. La conducción del programa también se renueva, la cual contará con la participación de la cantante Tatiana, quien cada viernes nos transmita las emociones que se viven dentro de la cocina de MasterChef Junior.

El elenco de la nueva temporada lo completan los anteriores ganadores infantiles de este reality: Alanna Lliteras y Diego Fernández, así como la sorpresiva llegada Daniela Alexis, mejor conocida como "Bebeshita", quien desempeñará el papel de “nana” de los 20 participantes. Una combinación de ingredientes que promete no decepcionarnos y dejarnos un buen sabor de boca.

Si bien, cada viernes a partir de este día podremos disfrutar del talento y carisma de todos estos famosos… te has imaginado ¿a qué se hubieran dedicado si NO hubieran sido expertos cocineros o famosos de televisión?

En El Heraldo de México nos dimos a la tarea de investigarlo y en entrevista con cada uno de los miembros del elenco nos confesaron a qué les hubiera gustado dedicarse si no fueran parte del espectáculo o chefs, y las respuestas que nos dieron te sorprenderán.

Esta tarde en punto de las 7:30 pm dará inició la temporada 2022 de MasterChef Junior por la señal de TV AZTECA. FOTO: CORTESÏA TV AZTECA

¿A qué se dedicaría el elenco de MasterChef si no fueran famosos?

Alana Lliteras

Alana fue la primera ganadora de MasterChef Infantil en 2016, proyecto al que esta muy agradecida, pues desde su participación en este reallity, diversas oportunidades se le han abierto a la también conductora de Venga la Alegría Fin de Semana.

Sin embargo, de no haber sido chef y volverse una famosa estrella de televisión, a la joven y talentosa Alana le hubiera encantado ser astrofísica, sí, así como lo lees, a la carismática conductora y experta en la cocina las matemáticas no le asustan, por lo que de no haber sido famosa, Alana hubiera sido experta en la física y el cosmos.

“Me hubiera encantado ser astrofísica, desde chica me encanta la física y de hecho es algo de lo que tengo una ‘espinita’; de hecho… Desde pequeña siempre dije que iba a estudiar eso”, confesó.

¿Te imaginas a Alana como astrofísica? FOTO: Especial / Cortesía TV AZTECA

Diego Fernández

Ganador de la edición de MasterChef Junior en 2017, en esta nueva temporada, él junto a Alana, serán los host digitales del programa y en entrevista para El Heraldo de México, el joven Diego confesó que le fascina estar en MasterChef porque puede ser él mismo.

Si bien el talentoso joven se volvió un experto en la cocina; al igual que muchos niños en México Diego soñaba con ser policía, bombero o doctor ¿te lo imaginas?.

¿Te imaginas a Diego lejos de la cocina como bombero? FOTO: Especial / Cortesía TV AZTECA

Le Bebeshita

Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida por su apodo "La Bebeshita", es una influencer, cantante y conductora de televisión, exparticipante de MasterChef Celebrity, mientras que en esta temporada de MasterChef Junior será una especie de “nana” para los participantes.

Cabe recordad que Bebeshita saltó a la fama en 2016 tras presentarse en el programa Enamorándonos; sin embargo, de no haber sido famosa la Bebeshita confesó que sería chef o diseñadora de modas, pues aseguró le encanta diseñar su ropa, además de que sabe coser.

“Si no hubiera sido famosa en la TV, hubiera sido chef; también me gusta el diseño de moda. Yo diseño mi ropa, tengo mi maquina de coser y hago mis bolsas, bien ‘Bebeshita costurera’”, señaló.

¿Te imaginas a La Bebeshita en la semana de la moda de Paris? FOTO: Especial / Cortesía TV AZTECA

Tatiana

Mejor conocida como “La reina de los niños”, Tatiana ha forjado una exitosa carrera durante 38 años, desempeñándose como actriz, cantante y presentadora de televisión; ahora tras 10 años de ausencia en la conducción, Tatiana regresa para deleitarnos con su alegría en esta nueva temporada.

Si bien desde pequeña la famosa presentadora infantil tenía claro que sería cantante; si no tuviera esa gran voz, talento y carisma, a la nueva conductora de MasterChef le hubiera encantado dedicarse al diseño.

“No lo he estudiado pero he podido hacer diseño, me he diseñado mi propio vestuario, mis propios personajes, ecografías y portadas de discos, así que me hubiera gustado estudiar diseño, a eso me dedicaría.”

¿Te imaginas a Tatiana como una gran diseñadora? FOTO: Especial / Cortesía TV AZTECA

Chef Betty Vázquez

Experta cocinera y empresaria, Betty Vázquez Gónzalez, ha sido la única que ha aparecido en todas las temporadas del famoso reality. Pocos lo saben, pero a lo largo de su carrera la chef Betty se ha desempeñado en diversas profesiones como: secretaria bilingüe, traductora, licenciada en turismo y cuenta con su licencia de control aéreo y aviación, por lo que nadie puede negar que es todo un "estuche de monerías".

Pero más allá de todos sus talentos, su amor por la cocina y la promoción turística; la famosa cocinera aseguró que de no ser todo esto, quizás sería conductora de televisión o desempeñaría alguna profesión ligada a la comunicación, la cual dijo se le da muy bien.

“He sido una persona muy inquieta, que no he dejado de aprender y me fascina lo que hago en la cocina y el turismo (...) pero creo que la comunicación se me da muy bien”.

¿Te imaginas a la chef Betty dando las noticias en TV Azteca? FOTO: Especial / Cortesía TV AZTECA

Che José Ramón Castillo

José Ramón Castillo, mejor conocido como el chef “Joserra”, es un famoso cocinero reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la chocolatería. Desde 2019, ha sido juez principal de MasterChef y uno de los más queridos por el público.

Pero más allá de sus logros culinarios, sorpresivamente de no haber sido experto cocinero y repostero, José Ramón Castillo hubiera cambiado el mandil de la cocina por la bata de laboratorio, pues gracias a la profesión de sus padres, quienes son dentistas, el carismático juez habría sido dentista o laboratorista.

“Posiblemente hubiera sido laboratorista, mis padres son dentistas y me gustó mucho la parte manual del laboratorio dental”, confesó.

¿Te imaginas al chef curando caries en vez de provocarlas con sus esquicitos chocolates? FOTO: Especial / Cortesía TV AZTECA

Chef Franco Noriega

Considerado como “El Chef más guapo del mundo”, Franco Noriega es un hombre multifacético que a lo largo de sus 33 años de vida se ha desempeñado como modelo, deportista, chef, empresario y coach, motivo por el cual difícilmente hay algo que no haya hecho o querido en su vida profesional pues es un nombre cuyo mantra de vida es: “el que no arriesga no gana”. Y vaya que él ha arriesgado mucho y ganado todo.

Pese a ello, Franco confesó a El Heraldo de México que su verdadera pasión son los negocios, por lo que sin duda el sensual chef sería (y la verdad es que sí lo es) un exitoso y galante empresario.

“Todo lo que he sido es lo que me hubiera gustado ser, siempre estoy explorando diferentes facetas de mi vida, mi personalidad y las cosas que me gustan, así cuando se me ocurre ser algo (chef, deportista, modelo, etc), lo hago, nunca me quedo con las ganas. Es mejor intentarlo y fracasar que nunca intentarlo”, confesó.

Al chef Franco no hace falta imaginarlo, pues él a demás de experto en la cocina es un destacado hombre de negocios. FOTO: Especial / Cortesía TV AZTECA

Productores: Fercho Nolla y Alfredo Ballesteros

Como los productores también son parte primordial del show pese a que no suelen aparecer en pantalla, también preguntamos a Fercho Nolla y Alfredo Ballesteros a qué se hubieran dedicado si no hubieran sido productores y esto fue lo que nos contaron:

Por su parte, Fercho Nolla, confesó estar enamorado del medio del espectáculo y la televisión por lo que difícilmente se hubiera dedicado a algo alejado de las cámaras, razón por la que de no haber sido productor a Fercho le habría encantado ser actor o chef por su gusto por la cocina.

“Yo realmente estudié actuación, cuando termine de estudiar empecé a hacer teatro, comerciales, hice varias cosas… yo creo que hubiera sido eso, actor; pero nada que no tuviera que ver con este medio, no me lo imagino”, reveló.

¿Te imaginas a Fercho dirigiendo una cocina en vez del show más popular de la TV mexicana? FOTO: Especial / Cortesía TV AZTECA

En tanto, Alfredo Ballesteros, tampoco se imagina lejos de las cámaras, pues señaló es una persona a la que le encanta contar historias, por lo que de no haberse dedicado a la producción, Ballesteros habría sido director de cine o modelo.

“Yo me hubiera dedicado al cine, que es un poco lo mismo de contar historias, quizás también hubiera sido modelo de pasarelas, tal vez, quién sabe”, comentó.

El glamour y el contar historias son dos cosas que no podrían estar lejos de la vida de Alfredo FOTO: Especial / Cortesía TV AZTECA

Ahora que ya sabes a qué se dedicarán los integrantes del elenco de MasterChef de no haber sido famosos, no les pierdas el rastro y acompáñalos a una nueva aventura en búsqueda del mejor cocinero infantil mexicano, cada viernes en punto de las 19:30 horas por la señal de TV Azteca a partir de este viernes 25 de febrero.

