MasterChef Junior: ¿Qué sorpresas tiene preparada la nueva edición infantil? Aquí TODOS los secretos

Una nueva edición de MasterChef Junior está a pocos días de comenzar y no es secreto que más de un fan ya espera con ansias el estreno del show el próximo viernes 25 de febrero, para conocer todas las sorpresas que nos tienen preparadas.

Quizás para algunos ya no sea mucha sorpresa, pero uno de estos “secretos” que harán de esta nueva edición sea algo diferente es la participación de German Montero Jr., hijo del cantante ganador de la pasada edición Celebrity, quien contrario a lo que se pudiera pensar, logró hacerse de un lugar en la competencia sin que los productores del programa supieran que se trataba del hijo del famoso.

Pero esta no es la única sorpresa que MasterChef Junior nos tiene preparada, es por ello que en El Heraldo de México, nos dimos a la tarea de preguntarle a todo el elenco de este exitoso reality, todas las sorpresas que nos tienen preparadas y esto fue lo que nos dijeron.

En entrevista para El Heraldo Media Group, los chefs, Tatiana, Alanna, Diego, La Bebeshita y por supuesto los productores coincidieron en que quizás la mayor sorpresa que se lleve la audiencia sea la creatividad, energía y vitalidad de los nuevos concursantes, mismos que aseguraron harán reír con sus ocurrencias hasta al más serio de la casa.

Destacó, que los niños de esta edición infantil vienen más despiertos y pueden tener muchas y muy buenas ideas que sorprenderán a los televidentes.

De igual forma, el chef José Ramón, mejor conocido como “Joserra”, coincidió con la exganadora de este reality, al señalar que, “Los niños vienen bien pero con todo galope, están con todo. Los jurados nos estamos quedando sorprendidos; van pero revolucionados”, aseguró.

Asimismo el chef dijo con alegría que estos nuevos concursantes aprenden muy bien la parte de las clases, además que las técnicas las están depurando mucho, motivo por el que durante el programa veremos muchísima calidad de platos. “Estamos muy contentos por el desempeño desarrollo y cómo están aprendiendo”.

Para la chef Betty, “decana del show”, al ser la única chef que ha participado en todas las temporadas de esta exitosa franquicia, una de las mayores sorpresas radica en el hecho de regresar luego de cinco años de no realizar una edición con niños.

De igual forma, coincidió con el resto del elenco al destacar que los nuevos niños son magia pura, por su forma de ser, pues algunos son del norte, por lo que llegan a ser francos, directos: “dicen las cosas viéndote a los ojos y eso es bien bonito”, comentó la chef.

En este sentido la chef Betty dijo que estos pequeños son talentosos, pero no solo por sus dotes en la cocina, sino porque también son porristas, cantan, bailan y hacen de todo, son muy simpáticos.

Una de las principales sorpresas que tendrá esta nueva edición de MasterChef Junior y la cual incluso generó gran revuelo tras darse a conocer hace unas semanas, es la ausencia del chef Adrián Herrera, uno de los más queridos por los televidentes.

Pero no todo fue una mala noticia, pues cuando una oportunidad se cierra otra se abre y ahora será turno del chef peruano Franco Noriega, quien tomó el papel de nuevo juzgador; sin embargo, a diferencia de su sarcástico antecesor, el “sexy” nuevo chef, desempeñará un rol más como de un hermano mayor en lugar del “juez de hierro” como lo fue Herrera.

Sobre las sorpresas nuevas que nos tendrá el show, el multifacético chef aseguró que las risas y diversión no faltarán en esta nueva entrega.

Y agregó que, desde su punto de vista, esta “chispa” que tienen los pequeños se va a traducir en pantalla, por lo que será un “show muy fresco”..

Tras 10 años de estar ausente de la conducción de un programa de televisión, la cantante, bailarina, actriz y conductora Tatiana, regresa para dar rostro a esta nueva emisión, de la que dijo sentirse muy contenta de ser parte.

Sobre las sorpresas que nos mostraran, Tatiana destacó que cada programa será diferente, cada entrega será un concepto diferente por lo que veremos varios retos de campo con comensales de verdad, que van a probar sus platillos.

Asimismo cada programa tendrá una temática diferente desde piratas de altamar y hasta astronautas del espacio.

“Estoy fascinada porque en cada programa me hacen un look diferente, un peinado diferente, un maquillaje diferente y me encanta ver como me veo así, experimentando también, todo tipo de peinados y luego alaciado, o algo muy “locochon”. Muy padre todo, destaco la famosa “reina de los niños”.