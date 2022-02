¿Por qué el chef Herrera salió de MasterChef? Productores del show revelan la VERDAD

La nueva temporada de MasterChef Junior está a la vuelta de la esquina, ya que, tras cinco años de no realizarse una edición infantil, faltan pocos días para que el próximo 25 de febrero en punto de las 19:30 horas, conozcamos a los pequeños que buscarán convertirse en el nuevo MasterChef infantil.

Sin embargo, una preocupación ha estado rondando en la mente de los fans, pues luego de que el chef Adrián Herrera participara en todas las ediciones pasadas, en esta temporada el controvertido y sarcástico chef, no formará parte de esta edición, algo que ha generado gran revuelo entre los seguidores, quienes especulan y atribuyen a diversas causas su salida.

Dichos rumores y teorías sobre esta sorprendente decisión fueron creciendo tras la polémica publicación del chef mexicano, quien a través de sus redes sociales compartió un conmovedor mensaje a manera de despedida, del show del que formó parte durante nueve temporadas y casi seis años.

En dicho mensaje, el experto en temas de cocina, reveló que se enteró de que no seguiría más en el programa gracias a los medios de comunicación y no por la televisora, algo que sin duda generó molestías tanto del cocinero como entre los fans del show.

A pesar de haberse enterado de esta forma, el chef Herrera dijo estar agradecido por tantos años en el programa, así como por la oportunidad que le brindaron de ser parte durante tantas temporadas.

“Me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef Junior”, escribió el chef, generando gran polémica por la forma en que se dió su salida.

Intrigados por conocer los verdaderos motivos de la salida del querido chef, en El Heraldo de México nos dimos a la tarea de investigar todos los detalles, así como buscar la versión de los productores, Fernando Casillas Nolla y Alfredo Ballesteros, encargados de esta nueva temporada Junior.

En entrevista para El Heraldo de México, “Fercho Nolla”, como es más conocido el joven productor, reveló los verdaderos motivos de la salida del chef Herrera, mismos que, contrario a lo que creen y han dicho los fans, están lejos de tratarse de una pelea o rencilla con el famoso chef.

Al respecto, “Fercho Nolla” reconoció que la salida del sarcástico cocinero sí fue una decisión tomada por la producción que encabeza a lado de Alfredo Ballesteros; sin embargo, esta no se dio por una disputa o “venganza” como se ha manejado en algunos medios, sino más bien respondió a un tema de refrescar el concepto que en esta temporada será con niños.

“Fue una decisión que tomamos por el concepto que queríamos hacer con niños, el chef Herrera es muy bueno, sabemos que es muy querido y no es que esté fuera totalmente, él es y seguirá siendo pieza fundamental de MasterChef, así que no descarten que aparezca en una siguiente temporada”, comentó Fercho.

El productor agregó que de hecho, el chef sí fue invitado para participar en la nueva temporada, aunque no especificó si como titular o invitado especial; sin embargo, debido a sus compromisos, no pudo participar, pero aseguró que por ningún motivo se trata de un tema personal o disputa.

“Se que se ha especulado mucho, pero de verdad no existe ningún problema, fue algo que quisimos hacer, pues el carácter del chef Herrera es más sarcástico, más duro, y con los niños queríamos manejar algo más amable”, comentó.

Asimismo aseguró que el propio chef lo entendió muy bien, a pesar de la publicación que realizó en su cuenta de Instagram.

La publicación del chef en Instagram, vaya que generó revuelo entre los fans. FOTO: ESPECIAL

Cuestionados sobre la publicación del chef, así como el estado de su relación tras su salida, Alfredo Ballesteros, productor del programa al igual que Fercho, explicó que la relación con el chef ha quedado en muy buenos términos e incluso ni ellos, ni TV Azteca o el propio chef, han cerrado la puerta para un posible retorno en próximas temporadas.

Agregó que para MasterChef el chef Adrián Herrera es una pieza valiosa e irremplazable.

“Él es un valor de Masterchef, lo tenemos que reconocer, el hecho de que en este específico momento no esté, no significa que no le reconozcamos su valor y todo lo que hizo para el show (...) todo mundo pregunta por él y entendemos todo el revuelo que se ha hecho, pero presupuesto que esperamos poder trabajar con él en un futuro, además de que es un tipazo, muy inteligente y que le hace muy bien a la marca”, señaló Alfredo.