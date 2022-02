Todo lo que no sabías de Franco Noriega: El nuevo y “sexy” chef de MasterChef Junior 2022

Luego del revuelo generado tras la salida del chef Adrián Herrera de MasterChef, lo que generó tristeza y disgusto en algunos fans, un nuevo integrante se une a la cocina más famosa de México; se trata del joven, multifacético y atractivo chef Franco Noriega, quien nos confesó en entrevista para El Heraldo de México que está soltero y en busca de compromiso.

Cabe señalar que la llegada del chef originario de Perú, se da en un ambiente de especulaciones sobre los motivos de la salida de su antecesor en el programa, aunado a las dudas que los fans más puristas tienen sobre su incorporación; sin embargo, eso no ha mermado su espíritu, el cual asegura, se ha refrescado con la energía y vitalidad de los niños que en esta edición 2022 de MasterChef Junior buscarán convertirse en todos unos expertos de la cocina.

Sus padres le enseñaron el gusto por la repostería y la cocina. FOTO: CORTESÍA TVAZTECA

¿Quién es el chef Franco Noriega?

Nacido el 16 de enero de 1989 en Lima, Perú, en sus propias palabras, el nuevo juez de MasterChef, se define como un soñador a quien no le asusta pensar en grande, además de ser un hombre con muchos intereses, que gusta de explorar y cuyo mantra de vida es: “El que no arriesga no gana”.

Pese a ser de nacionalidad peruana, al nuevo chef de MasterChef le encanta la comida mexicana como el pozole o las enchiladas, pero su plato preferido son los tacos.

“Soy un amante ferviente de los tacos y estar aquí en la Ciudad de México que es una ciudad tan “taquera”, con tantas propuestas creativas e interesantes, hace que mi gusto por este platillo siga creciendo”.

A lo largo de su vida el joven y bien parecido chef ha sido de todo: empresario, modelo, deportista profesional, coach y por supuesto experto cocinero, lo que da muestra de que es un hombre multifacético, aunque confesó que su verdadera pasión son los negocios.

Con una idea clara en la mente: “Si algo te da miedo debes hacerlo”, Franco asumió el reto de formar parte del que desde su punto de vista es el programa más importante de México y al que ahora se incorpora con emoción.

Asimismo dijo amar trabajar en la cocina de MasterChef Junior pues le ha brindado la oportunidad de aprender y compartir experiencias con un equipo tan profesional, y de la mano de figuras como lo la chef Betty y el chef “Joserra”, sin dejar de mencionar la frescura que representa tener a más de 20 niños llenos de energía en la cocina.

Además de dedicarse a la cocina, Franco Noriega es modelo, empresario e incluso coach deportivo FOTO: ESPECIAL

Se viene muchas emociones

En tanto a las sorpresas que la nueva temporada nos tiene preparadas, Franco adelantó que en esta edición 'nos moriremos' en más de un sentido, debido a los divertidos momentos, creatividad y picardía de los pequeños quienes aseguró “no tienen filtro para decir las cosas” lo que los hace muy auténticos con sus ocurrencias.

“La estamos pasando super bien y yo creo que eso se va a traducir en pantalla, tenemos un montón de sorpresas y travesuras. (El show) está muy, muy interesante y muy fresco en realidad”, confesó.

Franco aseguró estar muy emocionado de incorporarse como juez de la tercera temporada de MasterChef Junior FOTO: CORTESÍA TVAZTECA

No vengo a ser estricto, vengo a formar líderes

Cuestionado sobre si se convertirá en el “juez estricto” tras la salida del chef Herrera, Franco Noriega platicó que más allá de caer en el encasillamiento de roles, no cree tener la necesidad de desempeñar algún papel en especial, más bien, buscará formar líderes y contribuir para que los pequeños concursantes alcancen sus sueños.

“Más que ser un juez estricto, yo vengo a formar líderes, a hacer que los concursantes alcancen sus sueños, enseñarles que para ello es indispensable tener disciplina y enfoque”, destacó.

Lo anterior ha sido confirmado por los productores, Fercho Nolla y Alfredo Ballesteros, quienes aseguraron que la incorporación del chef se da debido a que buscaban una especie de “hermano mayor” que enseñara y sirviera de ejemplo a los pequeños.

Además de chef, Franco es dueño de la cadena de restaurantes Baby Brasa en Nueva York. FOTO: ESPECIAL

“El chef más sexy” de la cocina más famosa de México

Desde que se reveló que Franco Noriega sería el nuevo talento en las filas de MasterChef Junior, tanto la prensa como los fans se apresuraron a catalogarlo como el “Chef más sexy del mundo”, y es que la verdad su torneado cuerpo, galanura y sencillez, hacen de este cocinero el sueño de cualquier chica.

Al respecto de este peculiar sobrenombre, el experto en la cocina, señaló sentirse muy halagado por lo que será algo que guardará para siempre con mucho cariño, pues aseguró, es muestra del afecto y buena vibra que todos los fans tienen hacia él y el programa.

“Es un gran halago poder ser parte de la ‘cocina más famosa de México’ y bajo ese piropo aún más”, comentó.

A Franco Noriega se le conoce como "El chef más sexy del mundo". FOTO: ESPECIAK

¿Hay alguien que haga latir el corazón de este guapo chef?

Finalmente y a riesgo de ser “indiscretos”, nos dimos a la tarea de preguntar un poco sobre la vida personal del joven chef, quien para sorpresa reveló se encuentra SOLTERO y buscando compromiso.

Así que chicas, este codiciado cocinero, modelo, empresario y deportista, está buscando a quien será la dueña de sus quincenas y de su corazón. Y si bien imaginarse a su lado podría ser como un deseo inalcanzable, aún queda el consuelo de poderlo ver cada viernes en punto de las 19:30 horas a partir del próximo 25 de febrero cuando se de el gran estreno de la nueva temporada de MasterChef Junior 2022.

