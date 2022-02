Omahi: El TikToker que incursiona como DJ en el EDC 2022

¿Cuántas veces han escuchado que los sueños nunca se cumplen? Pues Omahi, uno de los TikTokers favoritos del momento demuestra lo contrario, ya que después de un largo camino, finalmente logrará incursionar en un mundo que desde pequeño lo ha cautivado; la esfera de la música electrónica.

Y su ansiado debut no será en un concierto pequeño, sino en uno de los más grandes festivales de música del género, el Electric Daisy Carnival (EDC), donde también participarán personajes de la talla de Bag Raiders, Alan Walker y The Chainsmokers, por lo cual se espera que el evento rebase las expectativas de los ansiosos asistentes, que el año pasado no pudieron disfrutar del EDC a causa de la pandemia por Covid-19.

El popular creador de contenidos contó a El Heraldo de México que fue justamente gracias a su alcance en TikTok que se le presentó la oportunidad de participar en el EDC 2022, responsabilidad que se tomó muy enserio desde que le confirmaron la noticia, ya que desde entonces comenzó a prepararse para el esperado festival.

"Llevamos un año trabajando en este proyecto, no lo habíamos hecho público, pero llevamos un año aprendiendo a producir, aprendiendo a mezclar, entonces nos hemos preparado bastante bien para dar este salto y no hacerlo de una manera no profesional", relató Omahi.

Omar Alejandro Maldonado Hinojosa, quien es conocido como Omahi en sus redes sociales, destacó lo emocionado que se siente de participar el EDC 2022 y aseguró que este es sólo el inicio de su carrera como DJ, aunque esto no implicará que abandone TikTok, ya que ahí es donde reside la comunidad que tanto quiere y que le ha permitido cristalizar este sueño que albergaba desde la infancia.

Por su parte, los seguidores de Omahi se han mostrado interesados en esta nueva faceta del TikToker, quien inició su carrera como creador de contenidos en Instagram, donde posteaba diferentes fotografías, demostrando que el arte y todas sus expresiones son algo que encaja con su personalidad libre y alternativa.

De los viajes espaciales de TikTok al tornado musical del EDC

Si bien diferentes creadores de contenidos han incursionado en el mundo de la música, es difícil pensar en algún TikToker que haya dado un salto tan enorme como el que Omahi dio este año al aventurarse a musicalizar uno de los eventos más esperados en México.

Sin embargo, Influencer aseguró que le resulta hipnotizante la idea de controlar la manera en la que el público baila, salta y deja que la música se apropie de su cuerpo.

"A mí la música electrónica me llena mucho de energía, entonces yo cuando toco me desconecto completamente de todo. Cuando estoy escuchando una canción que me gusta o estoy mezclando dos canciones que me gustan mucho y logro sentir ese feeling de emoción, eso me hace muy feliz y es lo que yo quiero transmitir a las personas", aseguró Omahi.

El contenido que Omahi comparte en su cuenta de TikTok es bastante variado y sorpresivo, yendo desde experimentos bizarros —como mandar un globo al espacio— hasta videos románticos y cómicos grabados en compañía de su pareja, Sofia Mata, también creadora de contenidos.

El TikToker de 27 años confesó que tiene un poco de nervios al ser el EDC su primera presentación formal como DJ, aunque se dijo confiado de lo que está haciendo, y aseguró que la emoción es el verdadero sentimiento que invade su cuerpo ante la llegada del domingo, día en el que podrá deleitar a sus seguidores con sus mezclas y producciones.

