De México para el mundo: Ella es Doris Jocelyn, la tiktoker que está rompiendo el Internet

Doris Jocelyn es una TikToker que causó revuelo en dicha red social al innovar el mundo de las cuentas de maquillaje con un giro interesante, el cual consistió en mezclar make ups extravagantes con hipnotizantes historias de terror.

Fue así que poco a poco su éxito se fue cristalizando por medio de un aumento exponencial de sus seguidores, los cuales en la actualidad suman 12.1 millones, comunidad que este año le permitió hacerse acreedora de uno de los premios de los TikTok Awards 2022, donde ganó la categoría "El Fav del Maquillaje".

En entrevista con El Heraldo de México, Doris Jocelyn relató que esto significó mucho para ella y para el mundo de los maquillistas, ya que antes no existía una premiación que valorara a este arte, cuestión que demuestra que si amas lo que haces y lo realizas con pasión, al final todo será recompensado.

Doris Jocelyn Velázquez Cabrera, nació el 28 de marzo de 1996 en Veracruz, entidad de la que emigró con su novio a causa de la inseguridad, probando suerte en Puebla, estado en el que actualmente radica y donde comenzó el proyecto que sin si quiera imaginarlo, la volvió viral en cuestión de meses.

"Ahorita obviamente me siento super contenta con todos los resultados, con todos los éxitos y no me imagine estar en donde estoy en tan poco tiempo, sin embargo, con el hecho de empezar a crecer también llegan muchas responsabilidades", confesó la TikToker.