TikTok Awards 2022: Conoce a Fernanda, la joven poblana que compite por ser la gamer del año

Hoy, 13 de enero, se llevará a cabo la primera edición de los TikTok Awards, evento que busca reconocer el talento de los mejores creadores de contenido en Latinoamérica. Esta premiación contará con 13 categorías, entre las que destacan; música, entretenimiento, fashion, deportes, comedia, gaming y foodies, entre otras.

Entre los nominados sobresale Fernanda Hernández, mejor conocida como @otrafernandamas, una joven poblana de 26 años de edad que se encuentra compitiendo en la categoría gamer, siendo la única mujer participante dentro de la misma. Fer, actualmente cuenta con una comunidad de más de 676 mil seguidores en TikTok y ha acumulado un total de 9 millones de reproducciones.

En entrevista en exclusiva para El Heraldo de México, Fernanda nos compartió la historia de cómo comenzó a crear contenidos, qué fue lo que le inspiró, y qué consejos le daría a todos aquellos usuarios que quieren comenzar pero que por alguna razón no se animan a iniciar.

1.-¿Cómo te defines?

Me defino como una persona muy tenaz, que siempre busca conseguir las cosas que se propone, desde pequeña he sido así y es algo que me ha ayudado a conseguir este logro. También, me considero una persona muy segura de mí misma, de lo que puedo ser y lograr.

Una cualidad que me ha ayudado mucho como creadora de contenido es que me encanta compartir con la gente, y tener el medio para poder compartir lo que me gusta, que le ayude lo que hago y enseño y eso para mi vale muchísimo.

2.-¿Qué fue lo que te motivó a empezar a crear contenido?

En 2019, estaba estudiando los últimos semestres de mi carrera y ya era mamá, estaba pasando una etapa en la que no sabía que podía hacer de más, no tenía algo que me motivará en el aspecto profesional, un logro mío. Con esa incertidumbre en mente de qué va a pasar y a que me voy a dedicar. En ese momento, decidí comenzar a hacer streams en Twitch, un 19 de abril de 2019, en esa primera transmisión me vieron 5 amigos, pero me gustó tanto que en los siguiente empecé a investigar como mejorar mi transmisión, desde ese momento nunca paré de crear contenidos.

Al poco tiempo empecé a ver este hobby como un compromiso conmigo y mis seguidores, fijando un horario de transmisión por las noches. Desde pequeña me gustaban los videojuegos, y ahora desde 2020 ya me dedico de lleno a trabajar como creadora de contenidos, además es algo que me permite estar con mi familia.

3.- ¿Cómo te sientes al ser nominada en esta primera edición de los TikTok Awards?

Con la parte de crear contenidos, conoces muchas personas, siempre aprendes, me encanta la interacción con las personas. En 2020, comencé con tutoriales, recomendaciones y recortes de mis streams en TikTok, posteriormente hice transmisiones y de ahí poco más de un año crecimos a más de 670 mil seguidores en la aplicación.

Ahora, con la nominación no me lo creía, fue una gran sorpresa, veo mi trabajo reflejado en la nominación y todo el apoyo de la gente y estar en unos premios con gente tan reconocida es realmente impresionante.

4.- ¿Qué le dirías a todas aquellas chicas que quieren dedicarse a jugar y crear contenidos?

Si tienes las ganas, puedes empezar a hacer cosas con tu celular, el primer paso es que empieces con lo que tengas disponible y lo segundo es no te compares, no está mal ver a otros creadores y buscar mejorar, lo importante es no copiarles y ser originales, aunque siempre es válido agarrar aspectos que te puedan ayudar a mejorar

Siempre hay que ser uno mismo, reconocer tus fortalezas y ver qué puedes ofrecerle a los demás.

5.- ¿Qué sigue para Otra Fernanda Más?

Gane o no gane yo ya siento que logré algo destacado profesionalmente estando en la nominación, tener algo tan importante, como esto, ya es un logro para mi. ¿Qué se viene? Se vienen más streams, hasta que la gente me deje de ver jajaja, colaboraciones con otros creadores, probablemente con algunas marcas, y cuando sea prudente me encantaría de nuevo asistir a eventos para conocer a la comunidad de cerca. Seguiré trabajando en todo esto.

6.-¿Algo más que quieras agregar?

Quiero cerrar esta entrevista repitiendo que cualquier persona que realmente tenga ganas de aportar y se esfuerce puede destacar. Es mucho trabajo, y siempre se necesitará seguir aprendiendo, pero cualquiera puede hacer algo que trascienda más allá, en especial hoy en día con ayuda de las redes sociales y plataformas como TikTok.

