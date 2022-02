Así luce ahora Mónica Murillo, la famosa chica de MetroFlog ¡Los “emos” no se extinguieron!

Las primeras redes sociales que se popularizaron en Internet fueron My Space, HI 5, Messeguer y MetroFlog, en estas plataformas era famosa una chica de nombre Mónica Murillo de la que muchos estaban perdidamente enamorados.

La red se llenó de fotografías de la joven, muchas “selfies” en la que daba a conocer su gran belleza, sus ojos de color y el look que estaba en tendencia entre el 2004 y 2015 años en los que tuvo presencia dicha plataforma.

MetroFlog consistía en un sitio web en el que los usuarios tenían un espacio personal para incluir descripción, enlaces, fotos y también tenía la opción de que otras personas con una cuenta firmaran sus libros de visita.

Mónica Murillo es considerada la primera influencer del mundo digital, es originaria de Estado de Sonora y su rostro fue muy popular por el año del 2013, debido a que su cuenta estaba abierta al público, sus fotografías eran usadas para crear perfiles falsos.

Es Licenciada en Derecho y ahora se desarrolla como modelo de varias marcas, en su cuenta oficial en Instagram cuenta con más de 400 mil seguidores, Aunque ahora la apariencia de Mónica es totalmente diferente a como se dio a conocer en su adolescencia.

Cambió su cabello negro por un castaño con luces doradas, sus prendas ahora son de firmas reconocidas y ya no utiliza el look con apariencia “rockera” o de “emo”.

En estos días se ha hecho popular el challenge “Los emos no se extinguieron, están entre nosotros”, por lo que Mónica decidió crear un video con sus fotografías en donde se aprecia su gran cambio.

“Ok! este es un trend de tiktok que anda sonando mucho ahorita (yo no invente el título) y pues apenas lo hice antier solo porque me lo estaban pide y pide no lo pensaba subir pero como ya lo he visto en otras cuentas de IG pues mejor que lo vean de la mia jaja PD: jamás fui emo solo era el look ‘lo que andaba de moda en aquel entonces’”, especificó.