Por esta razón Carlos Trejo y Alfredo Adame NO pueden pelear | VIDEO

Carlos Trejo y Alfredo Adame tienen una enemistad que ha sido bastante pública desde que el conductor ha repetido en cada oportunidad que tiene que el cazafantasmas es un charlatán, esto escaló a tal grado de que hace dos años habían pactado una pelea la cual terminó siendo cancelada y el actor tramitó una orden de restricción contra Trejo.

Sin embargo, existen rumores de que todo esto no ha sido más que un show mediático que ambos han propiciado para seguir siendo vigentes en la prensa de espectáculos, pues fue tanta la expectativa de la pelea que sin más se canceló, pero los insultos y amenazas han continuado.

Hace dos años se iba a llevar a cabo una pelea que al final no se realizó. | Foto: Especial

El luchador Alberto del Río habló sobre el segundo evento que se realizaría el 12 de febrero y que no trascendió, la fecha se pactó durante la transmisión del programa "SNSerio" en donde el luchador comprometió a Adame a aceptar, pero ya no se le dio continuidad, por lo que los patrocinadores comenzaron a retirarse del negocio.

Agregó que hubo una completa falta de seriedad por quien decía ser representante de ambos famosos, además de que su padre, el luchador "Dos Caras", quien se involucró en el mundo del espectáculo durante muchos años aseguró que esta situación perseguía otro fin: "Él me decía que él estaba completamente convencido de que esto era solamente un ardid publicitario para mantenerse dentro del ojo del huracán, con presencia ante los medios y las cámaras".

Fue Carlos Trejo quien se tomó unos minutos para aclarar la situación de las peleas que no se han concretado y responsabilizó a Alfredo Adame de que no se lleven a cabo las peleas.

"Mientras este señor Adame no quite las ordenes de restricción que me tiene puesto ese cobarde, no puede haber pelea"