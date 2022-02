"No me arrepiento": Natanael Cano rompió con los Aguilar, pero la Dinastía Fernández lo apoyó

Una de las controversias de Natanael Cano que más dio de qué hablar fue el enfrentamiento que tuvo con Pepe Aguilar a causa de una entrevista que el papá de la guapa Ángela Aguilar dio al Escorpión Dorado, misma que fue editada y transmitida en otro canal, en el cual, parecía que se refería de una manera peyorativa a la música de Cano.

Ante esto, el mayor exponente de los corridos tumbados emitió fuertes declaraciones en contra de Pepe Aguilar y sus fans, las cuales fueron repelidas por el intérprete de 'Prometiste', quien además de asegurar que no hablaba de las canciones de Natanael Cano, le recomendó tener confianza ante lo que hacía

Y una vez aclarada la polémica, el oriundo de Hermosillo pidió disculpas por el malentendido, el cual pasó al olvido, o al menos así era hasta esta noche, ya que en entrevista en 'El minuto que cambió mi destino', el periodista Gustavo Adolfo Infante se atrevió a cuestionar si se arrepentía de lo que hizo a uno de los integrantes de la Dinastía Aguilar, ante lo cual, Natanael Cano respondió lo siguiente:

"No me arrepiento porque al final es como si te dijera 'me arrepiento de los tatuajes que tengo, me arrepiento de esto', porque yo sé que cada cosa que pasó me trajo aquí, a donde estamos".