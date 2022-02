Fela Domínguez pule su talento en el teatro musical

Fela Domínguez se enamoró de la música desde que era una niña, sin embargo, el destino puso en su camino el teatro musical hace siete años, siendo esta disciplina la que le permitió crecer actoralmente y la llevó hasta España, para interpretar a Whitney Houston en El Guardaespaldas. Hoy protagoniza José el soñador, junto a Carlos Rivera y Kalimba.

“El teatro musical es vital en mi vida. Desde que interpreté a ‘Nala’ en ‘El Rey León’ todo cambió, me dio la oportunidad de que la gente me conociera más, pero sobre todo me ha permitido fortalecer todas las áreas de una artista”, afirmó la actriz.

Considera que trabajar en los musicales ha pulido su estilo como cantante, por eso regresa a ellos con mucho entusiasmo. En esta obra interpreta a ‘La Narradora’, y es el mayor reto de su carrera, porque todo el tiempo está cantando y el 80 por ciento de la función ella está en escena, subiendo y bajando escaleras, sin perder la entonación ni el ritmo de cada nota, ya que de ella depende que el público conecté de inmediato con la obra.

Pese a que el papel es exigente, lo disfruta cada segundo, porque el director Mariano Detry le ha permitido tener varias improvisaciones, especialmente en el tema Cuento de faraones, donde puede modular su voz y llegar a notas altas sin forzarse.

CUMPLE SUEÑO

Este año consolida su sueño de lanzar su disco debut como solista, ya que en sus inicios fue la titular de la Big Band Jazz de México; el material lleva por nombre Con todo y caos y ocho de las canciones fueron escritas por ella en colaboración con otros autores.

“Quería sacar este álbum desde hace años, pero por una u otra cosa hasta ahora pude completarlo, y creo que no pudo haber caído en mejor momento, porque ahora que la gente vea el musical, si les gusta mi trabajo y quieren conocer más, van a poder escuchar mi música en las plataformas”, finalizó.

