Grupo Firme: No solo Eduin Caz se pone en forma para la gira del 2022, Joaquín Ruiz ya mostró su trabajado abdomen

Tal parece que el 2022 serpa otro año de éxitos para los integrantes de Grupo Firme, los músicos más famosos de México están por iniciar una gira por Estados Unidos y también en México tienen tres fechas confirmadas.

Para llegar a dar todo en el escenario Eduin Caz, Jhonny Caz, AB Luna, Joaquín Ruiz, Dylan Camacho, Christian Téllez y Fito Rubio se han fijado algunas metas que van de poner especial cuidado en su alimentación, mejorar su salud y hacer ejercicio.

Eduin Caz es uno de los que ha sorprendido con los resultados, junto a su entrenador personal Armando "Kong", el vocalista e intérprete de “El amor no fue pa´ mi” ya fortaleció sus músculos y luce mucho más delgado.

Pero el cantante no es el único que lleva un proceso exitoso, Joaquín Ruiz, miembro fundador de Grupo Firme también ha logrado excelentes resultados gracias a su constancia en el gimnasio y en algunas imágenes que comparte ya se ve su trabajado abdomen.

El guitarrista de Grupo Firme subió su proceso a Instagram, plataforma en la que cuenta con más de 400 mil seguidores, pero la foto también fue replicada en su cuenta oficial de Facebook en donde más de 300 mil personas siguen su contenido.

En los comentarios que lleva la publicación las fans reconocen su esfuerzo y hay algunas atrevidas que le enviaron piropos y frases comprometedoras. “Muchas felicidades”, “Bombón”, “A mí no me gusta a mí me encanta”, es algo de lo que se puede leer.

Joaquín Ruiz junto a Eduin Caz empezaron a construir y llevar a cabo el sueño de Grupo Firme, los artistas son quienes crear la agrupación que en la actualidad es considerada una de las más importantes del regional y que se ha convertido en todo un fenómeno en México y Estados Unidos.

