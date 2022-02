"Viva México cabrx..s": Rusos corean como nadie canción de Molotov y hacen que se te enchine la piel | VIDEO

La temporada de festivales ya se asoma y todo parece indicar que en este 2022 la situación con respecto al virus de la covid-19 va a permitir que estos eventos masivos se lleven a cabo bajo las medidas de sanidad que las autoridades competentes indiquen, así más de uno ya se esta frotando las manos para regresar a los eventos masivos.

Mientras esto pasa los grandes carteles no dejan de publicarse y llenan memorias emotivas a los seguidores de la música, sobre todo del rock quienes esperan con ansias, por ejemplo, la edición 22 del festival Vive Latino que se llevará a cabo los próximos 19 y 20 de marzo en donde se espera que la sequía de 2021 sea recompensada.

Así cuando hablamos de festivales es imposible no hablar de Molotov, una de las bandas mexicanas emblema, que a lo largo de 27 años le han dado la vuelta al mundo representando a la escena nacional. La agrupación liderada por Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala se ha presentado ocho veces en el festival, siendo de los consentidos del público.

"La molocha" como también se le suele llamar ha tenido polémica desde su primer disco, "Dónde jugarán las niñas" (1997) desafió los estándares de su tiempo, pues incluía melodías como "Qué no te haga bobo Jacobo", que es una crítica directa a los medios de información; "Chinga tu madre", que el título lo dice todo y una canción que se ha convertido en un himno no sólo para los mexicanos sino para toda la región latinoamericana: "Gimme Tha Power", de hecho, una de las situaciones peculiares que suelen llamar la atención al hablar de su éxito es que en la lejana Rusia se tiene una especie de culto hacia las figuras.

El primer disco grabado en vivo de Molotov salió en 2012 y se tituló "Desde Rusia con amor", tiene 15 temas entre ellos "Voto latino" y "Gimme tha Power". Esta rolita tiene un contexto totalmente mexicano, corrupción, pobreza, abuso de poder... pero también llama a la unión y a que la representación de la clase oprimida puede funcionar para terminar con todo lo anterior.

Una de las frases más representativas y que da el clásico momento "piel chinita" es el "viva México cabrones" que suele gritarse a todo pulmón sea el recinto que sea, los asistentes se unen y al unísono se puede escuchar la tradicional arenga.

"Porque no nacimos donde no hay que comer

No hay porque preguntarnos como le vamos a hacer

Si nos pintan como unos huevones

No lo somos

¡Viva México, cabrones!"