Belinda le fue infiel a Nodal; Mhoni Vidente asegura esa fue la causa de la ruptura

Mhoni Vidente aseguró que el verdadero motivo por el cual Belinda y Christian Nodal decidieron terminar su relación fue una infidelidad por parte de la estrella del pop, situación que el intérprete de "Botella tras Botella" descubrió.

Una vez descubierto el engaño Nodal "se sintió burlado por todo lo que puso en su relación" y decidió dar marcha atrás al compromiso que habían acordado meses antes. Además la famosa pitonisa descartó que el cantante de regional mexicano haya regresado con su expareja, María Fernanda Guzmán.

"Nodal ya traía la carta del ahorcado detrás de él, porque ya traía situaciones con su disquera que desde noviembre, que ya se venían adelante. Pero en la relación de Nodal y Belinda, Nodal se enamoró totalmente mientras que Belinda al principio no, lo tomaba más como un márketing que le estaba funcionando", refirió la astróloga.

No le regresará el anillo a Nodal: Mhoni Vidente

Además, la astróloga detalló que en el debate acerca de si Belinda le regresará el anillo de compromiso a su expareja, esto no ocurrirá; "No se visualiza que le vaya a regresar el anillo, así que olvídense de eso." También destacó que el intérprete sí le prestó dinero a Belinda.

"Le prestó entre 1 millón y dos millones de dólares", refirió. La pitonisa destacó además que la relación entre ambos famosos terminó desde hace un mes. En medio de la controversia nacional que se ha generado en torno a esta ruptura, Mhoni afirmó que existe otra persona que estuvo implicada directamente en que este romance llegara a su fin.

Mamá de Nodal ya no quería que siguieran juntos

Se trata de Cristy Nodal, la exsuegra de Belinda: "Hay una tercera en discordia, es una mujer. Yo creo que la mamá de Nodal estuvo buscando situaciones para que cortara con Belinda," indicó. Ya que la mamá de Nodal comenzó a ver demasiados cambios en su hijo, cosa que no le agradó en absoluto.

"Cuando ve que esta situación empieza a cambiar a Nodal, se empieza a tatuar, Belinda lo controla más, etc., la mamá, como buena madre, sabe qué quiere y qué no quiere para su hijo. Yo creo que Belinda al momento de sentirse a acorralada empezó a hablar con un exnovio, y ahí es donde la mamá se entera."

De acuerdo con Mhoni Vidente, en este punto en que la mamá de Christian Nodal le informa de lo que está ocurriendo con la que se convertiría en su futura esposa, "aquí él se siente burlado, porque siente que puso mucho en la relación."

Respecto a los rumores que aseguran que Christian Nodal volvió con su exnovia, María Fernanda Guzmán, Mhoni aseguró que no es así: "No ha regresado con su exnovia, él es bohemio, le gusta la canción, compone y no le gusta estar solo", pero por ahora el cantante no ha regresado con su expareja.

Belinda va a salir con Eduin Caz

Respecto al futuro de Belinda, Mhoni Vidente aseguró que de ninguna manera la cantante está acabada, reveló que se reinventará y comenzará a salir con un cantante famoso. "Así que si creen que Belinda está acabada, no, se reinventa (...)Pero la visión que tengo de Belinda es que va a andar con un grupero muy famoso, pero casado. Con Eduin Caz, de Grupo Firme, o si no con otro de los gruperos. Con un tipo Bad Bunny. Ya Nodal va a ser uno más en la lista"; indicó.

Mientras que a Christian Nodal también lo ve en pareja: "Yo veo a Nodal saliendo con la hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar." Finalmente, en medio de la polémica generada por los comunicados que ambos artistas dieron a conocer entre el sábado y el día de ayer, Mhoni destacó que debieron darse un tiempo los dos antes de pronunciarse de esa manera:

"Nodal es muy vengativo, le gusta vengarse (...) Debieron darse el tiempo los dos y el espacio, pero la mamá, las dos suegras quedaron peleadísimas", concluyó la famosa vidente.

SIGUE LEYENDO:

Belinda rompe el silencio tras truene con Christian Nodal, este el mensaje OCULTO en su comunicado

Belinda: Así de GUAPO luce el primer gran amor de la ex prometida de Nodal | FOTOS

Hay una "farsa" tras el rompimiento de Belinda y Nodal; afirman podría ser mediático