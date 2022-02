Belinda: Así de GUAPO luce el primer gran amor de la ex prometida de Nodal | FOTOS

Tras terminar su relación con Christian Nodal volvió a salir a flote el extenso historial amoroso que ha tenido Belinda y en esta ocasión hablaremos del actor que fue su primer gran amor, quien luego de terminar su relación con la intérprete de “El Sapito” se convirtió en un súper galán de fama mundial.

Como se mencionó antes, en historial de romances que ha tenido Belinda es muy basto, sin embargo, el primer amor siempre es muy especial y en su caso el encargado de robarle el corazón por primera vez fue el también actor, Chistopher Uckermann a quien conoció cuando ambos compartieron créditos en la exitosa telenovela de Televisa llamada “Amigos x siempre”.

Belinda y Christopher Uckermann se conocieron siendo apenas unos niños. Foto: Especial

En ese entonces Belinda estaba por cumplir 12 años, mientras que Christopher Uckerman ya tenía 14 años, en la historia dela telenovela, Belinda erala protagonista junto a Martín Ricca y uno de los villanos era Uckermann, sin embargo, fuera de las cámaras eran sumamente cercanos y entablaron una buena amistad que se convirtió en amor y de acuerdo con las propias declaraciones de la ex de Christian Nodal, fue Uckermann a quien le dio su primer beso.

El romance entre Belinda y Chistopher Uckermann solo duró unos cuantos meses y según la cantante fue el actor quien decidió terminar la relación pues simplemente ya no quería estar con ella y confesó que la pasó muy mal cuándo terminaron pues no fue fácil lidiar con su primer desamor, incluso señaló que se la pasaba llorando y que no quería ir a los llamados de “Aventuras en el tiempo”, la segunda telenovela en la que compartió créditos con Uckermann, no obstante, señaló que con el tiempo pudo superarlo y que ahora todo “su amor de niños” es un gran recuerdo.

Belinda y Uckermann mantienen una buena amistad. Foto: Especial

¿Qué fue de Christopher Uckermann?

Tras brillar como uno de los actores infantiles más importantes de Televisa en la década de 1990, Christopher Uckermann siguió participando en diferentes telenovelas y otros programas de Televisa, sin embargo, fue en 2004 cuando llegó la oportunidad de participar en el proyecto que le cambiaría la vida, “Rebelde”, telenovela de la que se desprendió el grupo musical “RBD”, el cual, le daría fama mundial y lo posicionaría como uno de los máximos galanes del espectáculo en México durante varios años hasta la disolución de la agrupación.

Tras su paso por RBD, Christopher Alexander Luis Casillas Von Uckermann, como realmente se llama el actor, se ha mantenido vigente dentro de la televisión y la música pues además de participar en diferentes películas, series y telenovelas, también ha lanzado varios discos como solista. Actualmente tiene 35 años y es muy activo en redes sociales donde ha mantenido una estrecha cercanía con sus seguidores.

SIGUE LEYENDO:

Belinda podría evitar pagar los impuestos por el anillo que le obsequió Nodal

¡No sólo la boda! Belinda y Nodal dejaron varios proyectos inconclusos