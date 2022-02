El cruel motivo por el cual Pompín Iglesias y "La Tarabilla" nunca se pudieron casar

Es bien sabido que el Cine de Oro mexicano marcó una época muy importante dentro del séptimo arte a nivel internacional, pues cultivó grandes artistas quienes ahora son recordados por su talento dentro de la pantalla grande.

Precisamente dentro de esta época, ya en la parte fin triunfaron diversos actores que además de destacar por su capacidad de transmitir historias a través de la gran pantalla, también triunfaron como cómicos.

Este es el caso de Pompín Iglesias y María Isabel Martínez Moreno, mejor conocida como “La tarabilla'', quienes además de ser ambos actores cómicos, tuvieron en común que fueron el amor de la vida del otro, y estuvieron juntos durante más de 30 años .

La vida de Pompín Iglesias y “La tarabilla''

Por su parte, María Isabel Martínez Moreno ascendió a la fama luego de que triunfó en el musical “Lolita está embarazada, se busca el causante”, quien cuando se ponía nerviosa tenía la capacidad de decir diversas palabras tan rápido que sorprendía al público.

Fue aquí cuando Roberto Cobo, quien estaba presente entre el público de aquel musical, gritó que estaba en presencia no de la mujer maravilla sino de la mujer tarabilla, algo que todos celebraron en aquel momento y que hizo que María Isabel se quedará con este apodo perpetuamente.

La famosa conocida como “La tarabilla”, fue originaria de Acapulco y a pesar de que estudió contaduría, lo cierto es que el gremio de la farándula le abrió las puertas luego de que junto con su hermana, quien era locutora, descubrió que los teatros pertenecientes al seguro social daban clases de actuación gratuitas, descubriendo así su mayor pasión.

Por su parte, Pompín Iglesias fue un exitoso actor y comediante originario de Colombia, quien llegó a México buscando una oportunidad en el Cine de Oro, pues en aquellos años la industria cinematográfica producida en nuestro país era la sensación en latinoamérica.

Es recordado por participar en diversas producciones, una de las más famosas fue en la serie “Mi secretaria”, misma que estuvo 10 años al aire y en la cual Alfonso Iglesias Soto, mejor conocido como Pompín Iglesias, quien acuñó la frase “Que bonita familia, qué bonita familia”.

Además es conocido por haber participado en la exitosa producción televisiva “Cómicos y canciones”, “Hospital de la risa'' y posteriormente su propio programa llamado “Pompinadas”.

¿Por qué nunca se casaron?

La famosa Isabel Martínez, falleció en marzo del 2020, y previo a su fallecimiento otorgó diversas entrevistas, una de ellas con la revista TV Notas, en donde confesó el cruel motivo por el que nunca accedió a casarse con el amor de su vida Pompín Iglesias.

Sin embargo, ella confesó que su papá era muy mujeriego, algo que le afectó mucho y la dejó marcada, por lo que ella huyó del matrimonio toda su vida, y Pompín lo entendía.

“Yo fui muy noviera, y a todos los que me pedían matrimonio, los dejaba de querer, no me quería casar; pero de repente conocí a Pompín y él no fue encimoso, supo llegarme. De pronto empezó a decirme: ‘Mi vida’, y para mí eso era suficiente, y así fue durante 30 años” reveló la famosa a la revista de circulación nacional.

