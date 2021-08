Isabel Martínez "La Tarabilla" y Pompín Iglesias fueron novios eternamente; así fue su historia de amor

Este sábado trascendió la noticia de la actriz y comediante Isabel Martínez, conocida también como "La Tarabilla", falleció este sábado a los 75 años. Suceso que hizo recordar su eterno noviazgo con el también comediante Pompín Iglesias, con quien tuvo una relación de más de 30 años.

De acuerdo con el programa de espectáculos Ventaneando, la actriz murió víctima de un infarto al miocardio, aunque hasta el momento no se han confirmado la causa de muerte y tampoco se ha hecho mención por parte de sus familiares del servicio funerario que se ofrecerá.

La historia de amor de Isabel y Pompín

Isabel y el famoso comediante se conocieron cuando ambos formaron parte del elenco de la obra "Don Juan Tenorio", de acuerdo con algunos medios, fue Lupita Pallás, mamá del actor Jorge Ortiz de Pinedo, quien los presentó. Después de un año de conocerse decidieron hacerse novios.

Isabel y Pompín Iglesias se conocieron en la obra "Don Juan Tenorio". Foto: Especial

La pareja de comediantes comenzó su relación cuando ella tenía 26 años y el 46 años. Vivieron más de 30 juntos y nunca se casaron. En una entrevista para Crónica, Iglesias se pregunta ¿Para qué?, pues nunca tuvieron problemas con ser novios eternos y su amor tampoco fue afectado.

En una entrevista para TV Notas, la actriz y comediante confesó que en diversas ocasiones Pompín le pidió matrimonio, pero como una broma. “No, no; lo decía, pero de broma. Él estaba muy curado de espanto por lo de su exmujer”, reveló la nombrada "Tarabilla".

También explicó que en su juventud tuvo muchos novios, pero a todos los que le pedían matrimonio los dejaba de querer, "no me quería casar; pero de repente conocí a Pompín y él no fue encimoso, supo llegarme". Agregó que antes de ser su novia el comediante le gustaba mucho, pues lo conocía de verlo actuar y siempre le impresionó por su elegancia.