Acusado por violencia familiar, Patricio Cabezut es vinculado a proceso

Malas noticias para el conductor Patricio Cabezut quien ha sido vinculado a proceso después de que un juez encontrara pruebas suficientes para acusarlo por el delito de violencia familiar en contra de su esposa Aurea Zapata.

En tanto Cabezut ha contradecido lo dicho por la actriz y asegura que no hay pruebas suficientes de que haya agredido física o emocionalmente a su expareja y a sus dos hijas, de 5 y 7 años.

A su vez, la defensa legal de Patricio añadió: “vamos a tratar de combatir esta resolución, con una apelación, estamos en tiempo perfectamente, no hay riesgo hasta este momento de que mi cliente quede en prisión preventiva”.

Finalmente, Patricio Cabezut aseguró al borde del llanto que lo que más le duele de este proceso es no poder convivir con sus niñas.

“Lo que me tiene perturbado, lo que me tiene verdaderamente triste, destruido, desecho, es no poder ver a mis hijas, ya pasaron dos meses, casi ya tres meses, se van a cumplir 3 meses el próximo domingo para ser más precisos, de que no tengo contacto alguno con mis hijas, y la preocupación mía y de toda mi familia es el daño que ya tienen mis hijas”, remató.