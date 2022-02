Salma Hayek: Su rutina de belleza para una piel perfecta después de los 50 años

La estrella de Hollywood Salma Hayek es una de las mujeres más imponentes y más hermosas que a sus 55 años sigue arrebatando suspiros tanto al público, como de otras celebridades que la toman como un icono de la moda y de la belleza, por lo que no sorprendió cuando una de las hermanas Kardashian confesó que la mexicana fue su inspiración para la autoaceptación.

Claro que además de hacer que muchas mujeres acepten sus cuerpos al siempre destacar por una figura llena de curvas, ahora Salma es la envidia de todas las personas mayores de 50 años, ya que ha demostrado que la edad no es impedimento para lucir espectacular y si del cutis se trata, la actriz no ha dejado al descubierto ni una sola arruga.

Afortunadamente, en varias ocasiones la famosa ha revelado que mantiene una piel perfecta gracias a una rutina par nada agresiva de skin care que además es muy fácil de seguir y aquí te contamos todos los detalles.

Aceite de coco como desmaquillante

El maquillaje forma parte del día a día de la famosa y de muchas otras personas, sin embargo, la mayor recomendación que siempre se ha hecho es evitar ir a la cama sin haberse desmaquillado y eso la actriz lo sabe mejor que nadie; sin embargo, no recurre a los desmaquillantes convencionales.

Por el contrario, el aceite de coco es su mejor aliado para retirar todo rastro de maquillaje: "Me desmaquillo con aceite de coco. Luego caliento una toalla en el microondas con agua de rosas para eliminar los residuos y conseguir un poco de vapor", dijo a The New York Times.

Evita limpiar el rostro en las mañanas

El siguiente paso y probablemente el más importante de todos es que siempre evita limpiar su rostro en la mañana, pues según contó al mismo medio, uno de los secretos de su abuela es que duranta la noche la piel se repone y recupera "su pH y todas las cosas que necesitas para mantenerte joven".

Y como buena mexicana, los remedios caseros no pueden quedar fuera de su lista para limpiar el cutis, pues según agregó, un limpiador perfecto que además suaviza la piel es mezclar avena, agua o leche de almendras y miel; una vez que la avena esté hidratada hay que aplicar y dejar actuar por unos minutos.

Agua de rosas

Mientras que para hidratar el rostro, Salma Hayek asegura que no hay nada mejor que el agua de rosas, un producto que le ha ayudado bastante y ha sido su gran aliado ante sus constantes viajes.

Sin embargo, advirtió a Entertainment Tonight que para ver los resultados favorables hay que encontrar el agua de rosas ideal, por lo que no te desanimes si tu cutis no luce hidratado desde la primera vez. Además, recuerda que el skin care es toda una rutina que lleva su tiempo.

Por otro lado, dependiendo de cómo luzca la piel, de ahí la importancia de aprender a conocerla, la actriz recuerda que se deben usar otros productos para mantenerla hidratada como es el caso de cremas o aceites.

