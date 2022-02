Salma Hayek vs Sofía Vergara: ¿Quién es la latina con mejor figura de Hollywood?

Salma Hayek ha sido una de las mexicanas que ha conquistado Hollywood al participar en varias producciones de la industria cinematográfica y develar su estrella en el Paseo de la Fama, sin embargo, Sofía Vergara también ha formado su propia historia, y al igual que la veracruzana se ha ganado un lugar en el mundo del espectáculo.

Ambas han demostrado su talento y carisma, así como su belleza, pues las dos han destacado por ser las latinas con mejor figura. Tanto la mexicana como la colombiana tienen una silueta de reloj de arena que dejó boquiabiertos al público estadounidense que quedó cautivado desde sus respectivos debuts en la industria del entretenimiento.

Sofía Vergara conquista con su carisma

La actriz nacida en Barranquilla, Colombia, comenzó su carrera en su país natal como modelo y después dio un salto a la televisión. Más tarde probó suerte en Estados Unidos y logró destacar con programas como 'Fuera de serie', 'A que no te atreves' y 'La bomba', por mencionar algunas producciones de su larga trayectoria.

Sofía Vergara fue conductora de programas latinos en EU Foto: Instagram

Sofía Vergara declaró que cuando comenzó a buscar una oportunidad en Los Ángeles, los productores no le daban papeles debido a que no cumplía con los estereotipos de mujer latina. "Ellos piensan que cada persona latina debe verse como Salma Hayek (...) Así que decidí tomar más sol y en teñirme el cabello oscuro", dijo.

La actriz de 49 años alcanzó la fama debido a su personaje de 'Gloria Pritchett' en la serie televisiva 'Modern Family', la cual la consolidó como una de las mejores actrices cómicas de la televisión estadounidense, además este trabajo le dio nominaciones los Globos de Oro, los Emmy, a los Premios Satellite, entre otros.

Sofía Vergara alcanzó la fama con 'Modern Family' Foto: Instagram

Salma Hayek, de las favoritas en EU

En tanto, Salma Valgarma Hayek Jiménez, nombre completo de la artista, comenzó una carrera exitosa en México, ya que había protagonizado algunas telenovelas como 'Teresa'. No obstante, sus aspiraciones eran más grandes, así que decidió comenzar desde cero en Hollywood.

Protagonizó algunas telenovelas en México Foto: Instagram

Después de aparecer en 'Desperado' junto Antonio Banderas, la actriz mexicana consiguió más proyectos hasta que en 2002 llegó la película 'Frida', que retrata la pintora mexicana Frida Kahlo, con la que consiguió seis nominaciones al Oscar, entre ellos el de Mejor Actriz para Hayek.

'Grown Ups', 'Once Upon a Time in Mexico', 'Cómo ser un Latin Lover' y recientemente 'Eternals' y 'House of Gucci', son algunas cintas que la han colocado en el gusto del público internacional. Además es empresaria y productora, por lo que constantemente está haciendo diferentes proyectos como 'Monarca' de Netflix.

Salma Hayek es de las actrices más importantes en Hollywood Foto: Instagram

SIGUE LEYENDO:

Salma Hayek: 5 FOTOS que demuestran por qué es la mexicana más bella

Salma Hayek: ¿Cuál es la fortuna de la actriz, empresaria y modelo?