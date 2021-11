Salma Hayek devala su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood y da un poderoso mensaje | FOTOS

Salma Hayek cumplió uno de sus más grandes sueños al devalar su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood y convertirse en una de las celebridades mexicanas que ha conseguido este reconocimiento en la ciudad de Los Ángeles, California en Estados Unidos. Durante el evento, la actriz dio un poderoso mensaje dedicado a sus fans quienes la han apoyado durante su trayectoria.

Para esta importante ocasión, la protagonista de "Frida" no sólo estuvo acompañada por su esposo, Francois-Henri Pinault, y su hija, Valentina Paloma Pinault, también estuvieron: el actor Adam Sandler, a quien conoció en "Son como niños", la cineasta Chloé Zhao, con la que colaboró en Marvel con la cinta "Eternals", y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, un gran amigo de la actriz.

Con un elegante vestido negro de falda y escote con aplicaciones plateadas, Hayek reveló su estrella que está ubicada muy cerca del Chinese Theatre, un emblemático cine de la calle Hollywood Boulevard.

La familia de Salma Hayek estuvo en el evento Foto: EFE

A pesar de que era un evento lleno de felicidad, Salma Hayek aprovechó para recordar uno de los episodios de discriminación que sufrió tan solo dos años después de haber llegado a Estados Unidos. Contó que un hombre intentó atacarla con un cuchillo cuando se encontraba con un par de amigos en Hollywood Boulevard y que nadie los ayudó hasta que dos personas lograron reducir al atacante.

"¿Por qué les cuento esta historia? Porque cada vez que pienso en Hollywood Boulevard eso es lo que recuerdo. Y la verdad es que esa noche cuando me fui a casa me dije: '¿Qué estoy haciendo aquí? Nadie quiere que esté aquí. Casi me matan hoy'", dijo.

La estrella de Salma Hayek está cerca del Chinese Theatre Foto: EFE

Durante su discurso narró otros momentos en los que fue víctima de racismo y xenofobia por ser mexicana, incluso dijo que los propios estudios creían que nunca tendría éxito en el país y por ello le sugirieron que regresara a México para hacer telenovelas.

"Recuerdo que una vez fui al cine y alguien me dio golpes en la parte de atrás de mi butaca y me dijo: 'Mexicana, no te sientes delante de mí. Vuelve a tu país'. Recuerdo que otra vez estaba haciendo fila en una cafetería y alguien me agarró del brazo, me sacó de la fila y me dijo: 'No voy a hacer fila detrás de una mexicana'", contó.