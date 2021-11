Ariel López Padilla reprobó a Salma Hayek por actuación que le abriría las puertas en Hollywood

El actor mexicano Ariel López Padilla compartió más detalles de aquel épico momento en que reprobó a Salma Hayek cuando era maestro de actuación en el entonces Centro de Educación Artística, hoy Centro de Educación Artística de Televisa.

El actor de 59 años confesó que dio una mala calificación a la veracruzana por una actuación que a la postre le abriría camino en Hollywood.

“En el 88 […] un día llegué a la clase y yo no sabía quién era Salma y llegó y se presentó, después al final presentó su examen y la reprobé… No había asistido, para mi la lógica es que si no asistes a clase no tienes las suficientes asistencias y aunque presentes el examen pues no, pero ella siguió afortunadamente y mira tuvo mucho éxito”, explicó López Padilla a la prensa.