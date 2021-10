Valentina Pinault luce irreconocible, así se transformó de niña con trenzas a rubia espectacular la hija de Salma Hayek

Hace unos días, Slama Hayek deslumbró en la premiere de “Eternals”, la nueva película de Marvel, pero fue su hija, la pequeña de 14 años llamada Valentina Paloma Pinault quien acaparó las miradas, pues creció muchísimo desde la última vez que se le vio en público. Valentina es hija de Salma y el empresario francés François-Henri Pinault.

Durante ese evento Valentina optó por un mini vestido negro con lunares blancos de Saint Laurent, medias negras transparentes y botines a juego. Para completar el look, la adolescente complementó su look con un collar de oro. Por esta excelsa aparición, muchos se sorprendieron muchísimo con su cambio.

Así luce en la actualidad. Foto: Especial.

Valentina, una adolescente millonaria

A sus 14 años Valentina es una de las niñas más ricas del mundo, de acuerdo con Electric Ride On Cars, que publicó la lista de los niños más ricos en 2020, la joven estaba en el lugar número seis con la cuantiosa suma de más de 10 millones de euros que han reservado para su futuro sus padres.

Creció muchísimo. Foto: Especial.

Salma dio a luz a Valentina a los 41 años y no nunca se ha arrepentido de tenerla a esa edad. Salma comentó en algún momento: "Me alegro de no haberla tenido antes. Soy una mejor persona porque pude hacer muchas cosas que eran importantes para mí primero". La primera vez que la vimos en un evento público fue en 2018, en el estreno de "A Wrinkle in Time" y se tomó una foto con su hija y Oprah.

Así lucía hace sólo tres años. Foto: Especial.

En 2017 Salma aseguró que Valentina no tiene pánico escénico y es natural frente a la cámara, pero aún no se sabe si se dedicará a la actuación como su madre. Hayek había mantenido a su hija fuera de las redes sociales pero recientemente Paloma abrió su cuenta de TikTok. Valentina nació en Los Ángeles, California, en 2007. Sus padres se casaron en febrero de 2009. Debido a las relaciones anteriores de su padre, tiene tres medios hermanos: Augustin James Evangelista, Mathilde Pinault y François Pinault.

Su madre está en los más altos de “Eternals”

Salma interpreta el papel Ajak en “Eternals”, junto a sus coprotagonistas Angelina Jolie, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Richard Madden y Kit Harington, en la cinta dirigida por Chloé Zhao, que llegará a los cines el próximo 5 de noviembre a México. En “Eternals” conoceremos a una familia de seres de miles de años que han protegido a la Tierra y ahora vuelven a retomar sus verdaderas identidades para defenderse de una amenaza de escala cósmica. Salma Hayek da vidala líder de esta familia.

Cosas a saber de la película y el personaje de Salma:

Ajak, a quien dará vida, fue creado por Jack Kirby.

El personaje apareció por primera vez en 1976 en The Eternals #2

Ajak nació en la zona de Polaria, Siberia, y ha tenido trato cercano con la humanidad durante años.

Es considerado ‘el padre’ (ahora madre) de los Eternos.

SIGUE LEYENDO...

Mexicana y cincuentona: ¿por qué Salma Hayek nunca imaginó convertirse en superheroína?

msb