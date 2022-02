Salma Hayek y Luis Miguel fueron pareja en los Oscar, así posaron en la alfombra roja

Por la alfombra roja de los premios Oscar han pasado incontables celebridades, grandes estrellas del cine o del mundo del espectáculo; desde parejas que ya no lo son más hasta aquellos personajes que ahora solo viven en aquellos épicos filmes que pasan a engrosar el legado histórico del séptimo arte.

Entre esas multitudes que han desfilado por la icónica alfombra hubo una pareja que acaparó la atención como pocas un día de invierno en 1997; se trataba de Salma Hayek y Luis Miguel, quienes tomados del brazo avanzaron sonrientes y lentamente por este, si bien corto, histórico trayecto antes de ingresar al Kodak Theatre de los Angeles, sede de la edición número 69 de los premios Oscar.

Aquella tarde ambas estrellas brillaron con mayor intensidad, no solo demostrando glamour, estilo y belleza, también talento y una poderosa fuerza mexicana pocas veces representada en aquellos espacios tan reñidos del arte. Los reflectores se volcaron en ellos, las miradas no daban crédito y las preguntas comenzaron a flotar en el ambiente; ¿son pareja? ¿están saliendo? ¿Salma con Luismi, cómo es posible?

El poder mexicano invadió Hollywood

Salma Hayek y Luis Miguel a su llegada a la edición número 69 de los premios Oscar. FOTO: Especial

Aquella tarde en que se desarrollaba la edición número 69 de los premios Oscar pasaría a la historia; se recuerda además porque la cinta británica "The English Patient", que estaba nominada en 12 categorías y aquella noche obtendría 9 estatuillas, no sobresalió tanto en la prensa aquella velada tanto como lo hicieron Salma Hayek y Luis Miguel.

En esa época la carrera de la actriz veracruzana comenzaba a despegar en Hollywood, tras haberse instalado en la meca del cine a comienzos de la década, por ello fue invitada para presentar el performance de Kenny Loggins, quien interpretó la canción "For the Time" de One Five Day, nominada a mejor canción original.

A su vez, Salma Hayek decidió invitar a Luis Miguel para que la acompañara durante aquel día, por lo que su llegada, alegría visible y cercanía evidente de por medio, comenzó a generar especulaciones sobre un posible romance entre ambas estrellas. No importó que todos tenían conocimiento que en ese entonces "El Sol" salía con Daisy Fuentes, mientras que la veracruzana mantenía una relación con el actor Edward Norton.

Hayek declaró que con Luis Miguel la unía una gran amistad

Durante aquella velada inolvidable Salma Hayek se convirtió en la sensación al desfilar con un deslumbrante vestido de Giorgio Armani y una tira de diamantes, por su parte Luis Miguel portó un elegante traje oscuro. No obstante, al ser cuestionada sobre la presencia del cantante mexicano ella dejó muy claro que los unía una gran amistad: "Somos amigos desde hace 12 años. Ya te veo la cara como diciendo que hay algo sospechoso entre nosotros. Lamento decepcionarte", señaló.

Tras la conclusión de la ceremonia de los premios Oscar, ambos acudieron a la AIDS Foundation Party, fiesta que organiza año con año el cantante británico Elton John, en donde siguieron brillando por encima de las decenas de celebridades que desfilaban imponentes. Fue en febrero de 2017, dos décadas después de aquella histórica escena, cuando Hayek compartió la fotografía en su cuenta de Instagram, con la cual recordó el memorable momento.

SIGUE LEYENDO:

Salma Hayek reinventa el color de moda este 2022 y luce hermosa | FOTOS

Premios Oscar: Salma Hayek y los outfits más caros de la alfombra roja

Salma Hayek luce el animal print perfecto para mujeres maduras