Salma Hayek es inspiración de una de las Kardashian, gracias a la mexicana aceptó sus curvas

Enorme sorpresa generó las recientes revelaciones realizadas por una de las integrantes del clan Kardashian luego de asegurar que una de sus grandes inspiraciones para aceptar su cuerpo durante su adolescencia fue la actriz mexicana Salma Hayek, quien además la inspiró a lucir sus curvas con orgullo y a empoderarse.

Así lo dio a conocer durante una entrevista que concedió a la revista "Vogue US"; se trata de la mismísima Kim Kardashian, quien confesó que debido a que en durante su adolescencia los estándares de belleza eran muy diferentes a los vigentes, la llegada de la mexicana a Hollywood a principios de los años 90 contribuyó a cambiar su opinión en torno a este tema.

La socialité de 41 años declaró que quizá si no existiera Salma Hayek su estilo sería muy distinto al que luce ahora, época en que se ha convertido en todo un ícono de la moda y el glamour. El ver a la veracruzana lucir su figura con orgullo y verse espléndida en las pasarelas motivó a Kim a sentirse orgullosa de su cuerpo y además a presumirlo sin ningún temor.

Salma Hayek motivó a Kim Kardashian a aceptar sus curvas

Kim se ha convertido en toda una referencia en moda y estilo. FOTO: Especial

De acuerdo con lo que difundió "Vogue US", Kim Kardashian se inspiró también en otra gran actriz y cantante de sangre latina para sentirse segura de sí misma; Jennifer Lopez, por lo que tanto Hayek como la "Diva del Bronx" fueron su motivación para salirse de los estándares establecidos y encontró una gran inspiración en sus estilos.

"Ok, hay diferentes cuerpos afuera. Hay otras apariencias que la gente encuentra hermosas", fue lo que Kardashian pensó en aquella época, por lo que ya durante su juventud decidió seguirle los pasos y el estilo a la empresaria y actriz veracruzana. Para ello se inspiró en los looks que portaba en alfombra roja, en donde mostraba curvas con orgullo y sin ningún temor.

"Mi referencia para mi graduación fue Salma Hayek. Fui al mostrador de MAC y llevé fotos de ella. Era como, finalmente tengo a alguien a quién admirar", narró Kim a la publicación. Ya en otra entrevista la socialité había reconocido lo difícil que fue para ella crecer sin sentirse representada o tener una imagen a seguir. Hasta el momento en que conoció a Hayek y se sintió inspirada por ella.

"Fue como, 'Wow, no somos de la misma nacionalidad, pero la siento y la entiendo' [...] Recuerdo que iba a ser mi graduación y pensé: '¿Qué estilo llevaré a mi fiesta? Así que me fijé en los looks de Salma Hayek", confesó en aquella ocasión a "L.A. Weekly". Una vez que sus palabras se dieron a conocer, la mexicana reaccionó de inmediato: "Gracias Kim por tus generosas palabras y por recordarle al mundo, que las curvas son muy hermosas", escribió Salma Hayek en su cuenta de Instagram.

