Jacky Bracamontes: 5 fotos que demuestran que es la reina de la moda

Jacky Bracamontes lleva años siendo de las actrices y conductoras más queridas por los televidentes mexicanos, pues tiene una belleza y carisma inigualables. En la actualidad vive en Estados Unidos, donde trabaja para una televisora con mayoría de contenidos para latinos, pero no se olvida de sus fans nacionales y en su Instagram constantemente sube fotos para ellos. Hoy te mostraremos 5 fotos en donde luce como una reina.

Foto: Especial.

Su nombre completo es Jacqueline Bracamontes Van Hoorde y nació en Guadalajara, Jalisco, un 23 de diciembre de 1979. Fue ganadora del concurso nacional, Nuestra Belleza México en el año 2000 y concursó en Miss Universo 2001, luego de eso incursionó en la pantalla chica. En su cuenta de Instagram suele subir sus mejores outfits, por lo que también es considerada una influencer de moda por muchos.

Foto: Espeical.

También se mete en polémicas

Recientemente, la mexicana reapareció en Instagram, luego de estar ausente unos cuantos días, luego de que Elizabeth Gutiérrez, ex pareja de William Levy, sugirió que Jacky “amarró” a su esposo con sus hijas y que su esposo le había sido infiel. No cabe duda que Bracamontes, quien es ex pareja del cubano, conquistó a su marido con su belleza y personalidad.

Foto: Especial.

Bracamontes formó una familia con el empresario Martín Fuentes, con el que ha procreado cinco hijas; también dio a luz al pequeño Martín, pero lamentablemente falleció. La también conductora dejó en claro que sus hijas eran una bendición y que no podría estar más orgullosa de la familia que ha formado.

Foto: Espeical.

Al respecto, Martín Fuentes ha guardado silencio sobre los comentarios de Elizabeth Gutiérrez y eso sí, nunca ha opinado sobre el pasado de su amado o el noviazgo que tuvo con William Levy, el cual se dio cuando ambos participaron en la telenovela “Sortilegio”.

Foto: Especial.

SIGUE LEYENDO...

"Extraño tu presencia": Belinda lanza triste mensaje tras rumores de ruptura con Nodal