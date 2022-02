¿Qué significa la canción "Historia de taxi" de Arjona y a quién está dedicada? Letra completa

La gran mayoría de las canciones están inspiradas en experiencias que sufrieron tiempo atrás y decidieron plasmarlas en una melodía. Esto también pudo ser una anécdota de un amigo, conocido o simplemente una idea que desea transmitirles a sus fans con tal de que alcancen una catarsis.

Muchos son los artistas conocidos que le han enchinado la piel a las personas, uno de ellos ha sido Ricardo Arjona, un trovador que destacó por muchas canciones exitosas como "Quién diría", "Señora de las cuatro décadas" y "Mujeres", entre otras más; sin embargo, una de las más recordadas es "Historia de taxi" por su singular historia.

La letra es clara y aunque no se sabe exactamente la fuente de inspiración, lo más lógico es que la haya escrito a manera de darle una lección a todo aquel que gusta de lo ajeno o que vaya por la vida buscando problemas, pues tarde o temprano las cosas se regresan.

"Historia de un taxi", el karma hecho canción

La historia narra la desventura de un taxista y una mujer despechada. Él, quien queda impactado con su vestimenta y belleza no duda en hacerle la plática después de recogerla tras solicitarle su servicio.

Antes de que las app llegaran a la vida de las personas, éstas estaban obligadas a pedir un taxi extendiendo la mano, marcando a una base o yendo a una de éstas. Bien es sabido que los conductores tienen una segunda profesión escondida, son una especie de psicólogos, pues escuchan siempre al "pasaje", quienes siempre se desahogan sus problemas contándoselos.

El el caso de nuestro "afortunado" personaje, le extiende un servicio extra a su clienta al saber que el marido la engañaba. Ella le explicó que al ser una persona de dinero se daba ese lujo pensando que ella no tenía sentimientos. Eso sí, el señor de la casa le ponía el cuerno con una mujer de "clase baja", lo peor que le pudo haber hecho.

"Le pregunte ¿por quién llora?

y me dijo por un tipo, que se cree que por rico

puede venir a engañarme.

No caiga usted por amores, debe de levantarse, le dije.

Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse.

Y me sonrió."

Tal parece que el oportuno conductor y la despechada coincidieron en necesidades, pues éste no había tenido una noche buena a falta de pasaje. Entonces, tras aceptar la invitación pasó de todo aunque lo disfrace de otra manera.

"Me dijo dobla en la esquina, iremos hasta mi casa.

después de un par de tequilas, veremos que es lo que pasa.

Para que describir lo que hicimos en la alfombra.

si basta con resumir que le bese hasta la sombra,

y un poco mas..."

Baia, baia, parece que el Don Juan se había salido con la suya, pues logró meterse con la mujer. Sin embargo, las cosas se ponen más emocionantes cuando el pretexta que entre su esposa y él pasa una situación similar, pero en su caso se debe a su trabajo, el cual es demandante.

Ya armada de valor, la mujer decidió encarar a su pareja a lado de su amante, para que viera que ella también podía hacer lo que se le diera la gana. No obstante, las cosas dieron un giro de 180 grados cuando el taxista descubrió que la amante del señor era su esposa.

"Me dijo vente conmigo, que sepa que no estoy sola.

se hizo en el pelo una cola,

fuimos al bar donde estaban.

Entramos precisamente el abrazaba a una chica.

mira si es grande el destino y esta ciudad es chica.

¡era mi mujer!"

Quizá con esta melodía el guatemalteco le advirtió a sus fans que piensen antes de hacer las cosas, pues uno no debe hacer lo que no quiere que le hagan. La canción pertenece al álbum "Historias" lanzado en 1994.

SIGUE LEYENDO:

¿Quién es Bárbara Coppel y a qué se dedica? La historia de la expareja de Montserrat Oliver

¿Alicia Villarreal le compuso “Te quedó grande la yegua” a Arturo Carmona? Esto dijo el actor | VIDEO

Después de posar en Playboy y lanzarse de cantante, así terminó Daiana Guzmán tras caso Kalimba