Bella actriz del Cine de Oro pausó su carrera tras entrar a un psiquiátrico por esta razón

Algunos actores y actrices del Cine de Oro vivieron situaciones que serían dignas de un melodrama en la pantalla grande, como fue el caso de esta querida artista que fue internada en un psiquiátrico tras muerte de su novio, quien también era un destacado histrión de la época.

En 1950, se lanzó a la fama una hermosa joven que demostró su talento durante el certamen Señorita México y después en Miss Universo, se trató de Ana Bertha Lepe, quien tras destacar en el concurso de belleza llamó la atención de los directores de cine quienes la invitaron a ser parte del séptimo arte nacional, que en ese momento se encontraba en su auge.

Ana Bertha Lepe y su trágico noviazgo con actor del Cine de Oro

La actriz originaria de Tecolotlán, Jalisco, ya había tenido papeles pequeños en películas antes de participar en los concursos de belleza, sin embargo, fue hasta que ganó el certamen en México y quedó en cuarto lugar en el internacional de 1954 -siendo la primera mexicana en llegar hasta esa posición-, que consiguió diversos protagónicos.

'El vizconde de Montecristo', 'Los gavilanes' y 'Rebelde sin casa', son algunas de las cintas que protagonizó Ana Bertha Lepe Jiménez, nombre completo de la artista. Además, durante su pasó por el Cine de Oro la diva se enamoró profundamente de la joven promesa de la pantalla Agustín de Anda, hijo del histrión Raúl de Anda, llamado 'El Charro Negro', quien se volvió alcohólico.

La pareja se encontraba muy enamorada, pero su único inconveniente era el papá de la actriz, Guillermo Lepe, quien se opuso a su relación. Sin embargo, los actores estaban decididos a defender su amor y se comprometieron, por lo que la boda estaba planeada a para junio de 1960, sin embargo un trágico hecho terminó con todos los preparativos.

La noche del 29 de mayo de 1960, Agustín acompañó a Ana Bertha a su show en el cabaret 'La Fuente' que se ubicaba en Insurgentes Sur, en la Ciudad de México. Ahí se encontraba el padre de la actriz con el que el actor comenzó a conversar, no obstante, la charla se convirtió en una discusión muy acalorada que los hizo salir del recinto en donde el señor Lepe sacó un arma y le disparó al joven, causando su muerte.

Ana Bertha Lepe tuvo una depresión que terminó con su carrera

Tras este impactante suceso, Ana Bertha Lepe tuvo una profunda depresión y vio afectada su carrera, pues de acuerdo de algunas anécdotas, el padre de Agustín, Raúl de Anda encabezó un boicot junto a todos los productores cinematográficos, para que no se le volviera a dar trabajo.

En una entrevista, la diva del Cine de Oro confesó que tuvo que ser internada en un centro psiquiátrico porque enfrentó problemas mentales tras la muerte de su prometido a manos de su padre. "Yo he tenido que hacer terapias muy fuertes, muy duras en mi vida por esa situación, y tuve que estar internada también, porque perdí la razón muchos años, eso fue lo que me debilitó mi carrera", dijo en ese entonces la actriz.

Después de este trágico suceso, Ana Bertha Lepe se fue alejando de la pantalla grande, uno de sus últimos trabajos fue 'El patrullero 777', de 1978, con Mario Moreno 'Cantinflas', y en la televisión en la miniserie 'Navidad sin fin' del 2001. La diva murió a la edad de 79 años en Ciudad de México el 24 de octubre de 2013.

