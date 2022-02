Andrea Legarreta defendió con un arma blanca a Erik Rubín; ¡casi va a la cárcel!

Andrea Legarreta es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, pero en esta ocasión no vamos a hablar del presente de la presentadora de Hoy o de la carrera de algunas de sus hijas. Ahora vamos a contar una anécdota donde la esposa de Erik Rubín defendió al cantante con un “arma blanca”.

La conductora acudió a una entrevista con el Escorpión Dorado, donde reveló muchos detalles de su juventud. Lo que nadie se esperaba era que contara que en una ocasión utilizó un “arma blanca” para defender al exTimbiriche. El cantante estaba en una pelea por un taxi. La policía fue la que determinó que el objeto que portaba Andrea era arma blanca. Esto paso durante un viaje donde ella tenía los ligamentos rotos

“Cuando ya viene entrando el taxi, el único taxi de todo el pueblo, en ese momento salen unos señores ‘gorilas’. Habíamos estado esperando una hora afuera porque estaba una fila enorme y, en cuanto estamos sentados coincide que llega el taxi y en ese momento van saliendo dos parejas”, comenzó la historia Legarreta.

La pelea

Se dice que Erik fue el encargado de hablar por todo el grupo y explicar la situación, ya que se habían sentado, en parte por la situación en la que se encontraba Andrea, es decir, en muletas. Las personas no entendieron y eso hizo que el cantante se enojara “No te hagas pen…, que me entiendes perfectamente. Y ¡pum! Que me descuenta”.

Después de esto, Andrea veía como los señores se bajaron del coche y comenzaron a corretear a Erik. La conductora no dejaba de gritar que se detuvieran, pero tampoco le hicieron caso. Al no ver respuesta decidió usar lo que tenía cerca para defender a Rubín.

“Estaba asustadísima y dije: ‘¿Quién podrá defenderlo?’, pues yo. Aproveché que traía dos armas blancas, las muletas. Vienen persiguiendo a Erik, pasan frente a mí, tomo vuelo y abro el brazo y ¡pum! En la cara”, contó Legarreta. Cuando llegaron los policías y determinaron que dichos artefactos eran armas blancas.

