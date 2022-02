Vadhir Derbez ESCAPA de entrevista; le preguntaron por boda falsa de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

En las últimas semanas, la familia Derbez se ha colocado en el ojo del huracán en el mundo del espectáculo debido a las constantes declaraciones que hizo Eugenio Derbez durante una entrevista con el conductor de televisión, Yordi Rosado.

Uno de los momentos más controversiales durante la plática fue cuando el comediante recordó la boda falsa que tuvo junto a la primera actriz, Victoria Ruffo, argumentando que nunca engañó a su entonces pareja como se ha especulado durante tantos años.

Por primera vez, Eugenio Derbez confesó que Victoria Ruffo sabía que la boda era falsa a pesar de que ella decidió proceder legalmente en su contra por daño moral a causa del polémico evento que robó reflectores.

Durante su visita a México, Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, fue cuestionado sobre las recientes declaraciones de su padre y todo lo relacionado con la boda falsa que protagonizó junto a la protagonista de "La madrastra" y "Corona de lágrimas".

Después de hablar sobre su más reciente lanzamiento musical, el joven fue cuestionado por las declaraciones de su papá, quien por primera vez habló sobre sobre la boda falsa que tuvo con Victoria Ruffo.

Sin embargo, después de escuchar al reportero, Vadhir Derbez decidió escapar de las cámaras de televisión argumentando que no sabía nada de eso. Incluso negó que haya visto la entrevista que tuvo su padre.

“Es que justo no sé, no lo he visto”, aseguró antes de escapar.