Eugenio Derbez hizo esta INSÓLITA petición a su pareja

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo hablaron sobre su familia y las alternativas que tienen contempladas en caso de perder la vida, con particular atención a lo que ocurrirá con su testamento.

Durante el programa Ventaneando, la pareja fue cuestionada respecto a las decisiones que han tomado con su herencia y si ambos artistas tienen decidido que hacer en caso de que ocurran infortunios, a lo que el comediante respondió: "Bueno, yo sí".

Por su parte, Alessandra vaciló por momentos, y respondió: "todo, todo en orden", pero al voltear hacia su cónyuge, optó por corregirse y contestó: "yo no".

Luego, Derbez externó su sorpresa ante la respuesta de su esposa y le preguntó: '¿tu también?, a lo que Rosaldo replicó: "Bueno no. Él tiene todo, todo en regla, yo allá voy, ahí voy"

La pareja habló sobre su testamento durante el programa 'Ventaneando'

FOTO: Especial

Con intención de reducir la tensión de la conversación, el comediante añadió: "Ella es la que cree que", por lo que la artista mexicana recalcó: "no creo nada, ya me voy a poner".

Para concluir, Derbez bromeó al respecto y le indicó a Alessandra: “pues ¡órale!, ya ponte las pilas, ¡herédame!, le digo ‘¿qué tal si me quedo en la calle?’, si para eso me case con ella, para que me mantenga, ¡claro!, ¡imagínate!, algo te pasa y yo ¿de qué vivo?”.

