"No era mi intención alarmar a nadie": Señala Alejandra Rosaldo tras enfrentar problemas de salud

La cantante y actriz Alessandra Rosaldo confesó que, a inicios de año, pasó por momentos complicados de salud, por lo que llegó a pensar que perdería la vida.

A través de una entrevista con medios de comunicación, la esposa de Eugenio Derbez decidió romper el silencio y compartió su actual estado.

No era mi intención alarmar a nadie y nunca me imaginé que todo el mundo iba a verlo y replicarlo. Estoy bien, si ha sido para mi un año difícil, si he enfrentado problemas de salud, pero afortunadamente estoy bien

La prensa le preguntó específicamente sobre su padecimiento, pero Rosaldo prefirió mantenerlo en secreto y dejó pasar la pregunta.

Prefiero no dar detalles. Lo que sucedió es que era una dinámica de programa y a mi me nació confesar eso, decir que este año no la he pasado muy bien