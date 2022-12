“A plena luz”: documental sobre caso Narvarte llega a Netflix

En los últimos dos años, los festivales de cine internacionales han aclamado a cintas mexicanas donde se muestra la violencia que vive el país, las desapariciones, el crecimiento del narco y la corrupción que todo esto implica, sin embargo, para el director Alberto Arnaut esto no es suficiente.

“Es bueno que haya un boom de este tipo de historias, pero no basta con mostrar la violencia, es necesario explicarla y profundizar en ella lo más posible para obligar desde la argumentación misma del cine documental a que las autoridades presten atención a los casos específicos”, afirmó.

Arnaut regresa a las pantallas con el documental “A plena luz”, el cual narra las inconsistencias que hay en el caso “Narvarte”, en donde cinco personas fueron asesinadas en un departamento de dicha colonia en 2015 y a siete años a la distancia, no se ha hecho justicia a sus vidas.

Para el director es importante mostrar los problemas estructurales de las fiscalías

Para el director, la importancia de llevar un caso tan específico al séptimo arte, está en mostrar los problemas estructurales de las fiscalías no solo de la Ciudad de México, también las de otros estados. “Creo que me sentiría muy mal de hacer películas que simplemente reprodujeran la violencia que existe en el país y a mí me fuera bien y ganará dinero, sin aportar nada a la sociedad, ni a las víctimas en su lucha por la verdad y la justicia”, afirmó.

Hacer este material le tomó cuatro años, dos de los cuales fueron de pura investigación, los otros dos, el trabajó de averiguación siguió, pero también empezaron a editar el documental. En este tiempo han encontrado varias aportaciones interesantes para el caso, que han compartido con los abogados y las familias de las víctimas.

Al director le tomó 4 años la investigación para su documental Foto: Especial

Alberto decidió tratar el caso “Narvarte”, porque fue un asesinato que ocurrió en la colonia en la que él vivía en aquel tiempo, donde también habitaban varios colegas de posgrados que se manifestaban por esclarecer qué había pasado con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y al ver que entre las cinco víctimas había dos activistas que venían huyendo de la represión política de Veracruz, supo que ningún lugar era seguro.

A este material entra, después de su trabajo en “Hasta los dientes”, el cual mostró cómo el gobierno acribilló a dos jóvenes estudiantes, asegurando que eran sicarios.

Datos sobre el documental

Las cinco personas muertas en el caso Narvarte son Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y la colombiana Mile Martin así como la activista Nadia Vera y el periodista Rubén Espinosa, quienes estaban huyendo del gobierno de Duarte.

En este trabajo, participa el ex gobernador de Veracruz con una actitud irónica ante lo sucedido.

DME