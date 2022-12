La actriz Mónica del Carmen prepara un documental filmado en su tierra natal, Oaxaca

Tras ganar su tercer premio Ariel, por Una película de policías, la actriz Mónica del Carmen decidió tomar la cámara y dirigir su primer documental, con locaciones en su tierra natal, Oaxaca.

“Tengo una beca del ex Fonca, con la cual estoy aprendiendo zapoteco con la familia San Germán, de la comunidad de Chichicápam, y eso es parte de la historia, quise hacer porque, aunque muchas personas pudieron hablar una lengua indígena, a veces, por racismo, la han perdido y con este material yo voy a la inversa, aprender algo que perdí y que siento que muchas de las personas de México tuvimos la oportunidad de hacerlo y no lo logramos”, dijo en entrevista.

La actriz aseguró que decidió hacer el proyecto porque hay muchos temas que le importa llevar a la pantalla, “me interesa la identidad, la comunidad, la colectividad, que los esquemas en los que estamos las personas como yo, no hablen de nosotros como pobres, como ignorantes y siento que me gustan los temas donde podamos tener otra perspectiva, porque somos diversos, igual que otras clases sociales y otras etnias, es por eso que no tomo papeles donde se burlan de nosotros, o nos tratan bajo esos esquemas de ignorancia y explotación”.

Y agregó: “levantar este documental ha sido lento y complejo porque, desafortunadamente, muchas de las lenguas indígenas no tienen referente para aprenderlas, por eso es importante crear un material didáctico, pero también divertido, ameno, que hable de cómo una actriz, como yo, logra hacerlo”.

Aunque confiesa que el proceso ha sido complicado, tiene claro el porqué empezó este trabajo, “sigo apostando con hacer cine, para que surjan los proyectos correctos y no embaucarme en serie tras serie que me van a llevar tres meses y que no permiten desarrollar otros".

