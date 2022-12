Jenna Ortega confirma que hizo el icónico baile en "Merlina" contagiada de una enfermedad peligrosa y contagiosa

Después de casi dos semanas de su estreno en Netflix, la serie Merlina Addams sigue en el top 10 de la plataforma y no sólo eso, el estilo del gótico personaje que interpreta Jenna Ortega está en tendencia en redes sociales se ha visto replicar el peinado y hasta la vestimenta que usa la emblemática hija de Morticia.

Otra de las cosas por la que está siendo reconocida la producción es por el talento de la actriz incluso una de las escenas de la que todo mundo está hablando es la coreografía que ella misma montó en el set y es viral por el enigmático baile en la fiesta de Rave’N Dance.

Sin embargo aunque en la pista estaba dejando todo, Jenna reveló en una entrevista para el medio NME que cuando filmó la coreografía se sentía fatal físicamente. “Me desperté y, es raro, nunca me enfermo, y cuando lo hago, no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un coche y que se me había soltado un duendecito en la garganta y me arañaba las paredes del esófago” admitió la actriz.

Ella ya estaba consciente de que se sentía mal días antes, por lo que ya tomaba medicamento sin pensar aún que sería algo más grave. Pero justamente ese día de grabación fue de sus peores días, por lo que optó por hacerse una prueba de COVID antes de hacer la escena de sus emblemáticos movimientos.

En la serie ella tiene poderes psíquicos Foto: Especial

Comentó que no fue una experiencia grata, una vez terminada la toma fue por los resultados de su prueba y ahí supo inmediatamente que tenía el virus. por protocolo se mantuvo en cuarentena hasta que sus resultados fueran negativos para regresar al set.

Ella estaba consciente que no estaba del todo bien cuando grabó la coreografía por lo que pidió a la producción volverlo a hacer, pero como ya todo estaba planeado no podían retrasarse más en repetir todo. Y aunque la energía de “Wednesday” no era la mejor ese día, el público ha replicado el baile en Tik Tok con la canción “Bloody Mary” de Lady Gaga, incluso para algunos la consideran de las mejores escenas.

