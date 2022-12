Merlina: en este ícono del terror se inspiró Jenna Ortega para encarnar a la pequeña Addams

La serie de Netflix de Merlina Addams ha tenido un gran recibimiento por parte del público, al grado de que incluso los puritanos de las películas, la serie y los cómics le han tomado aprecio a esta nueva versión centrada en la vida adolescente de uno de los personajes más icónicos de la extraña familia que se ríe de la muerte y parece repudiar la vida humana, al menos en su expresión más natural y común, pues para ellos, lo usual es aburrido y lo bizarro es apenas atractivo.

Es por ello, que no a muchos les sorprendió que uno de los giros en la historia fue que Merlina tuviera poderes sobrenaturales, especialmente si tomamos en cuenta que en la serie y en las películas, el tío Lucas tiene la posibilidad de crear electricidad con su cuerpo y en un capítulo del programa de televisión, Morticia emana humo de su cuerpo, cualidades que no son comunes en un ser humano. Así que el hecho de que Merlina tenga visiones del futuro, en realidad es solo un plus para una "familia muy normal", tal y como dice la canción de entrada del icónico programa de los años sesentas.

Pero, lo que verdaderamente intriga a muchas personas es en quién se inspiró Jenna Ortega, protagonista de la serie de Netflix, para darle toda su personalidad a Merlina Addams, respuesta que de hecho es bastante variada, pues, no hubo una sola persona que inspirara la actitud de la actriz en la serie, quien además de retomar ciertas actitudes de las Merlinas pasadas, decidió emular pasos de pasos de bailes góticos para la aplaudida escena del "baile de Merlina".

Jenna Ortega se inspiró en un personaje clásico del cine de terror para darle un plus a "Merlina Addams"

Aunque, quizás, el personaje que más impactó en la interpretación de Jenna Ortega fue Jack Nicholson en su papel de Jack Torrance en "El resplandor", película dirigida por Stanley Kubrick y basada en el libro homónimo de Stephen King, elementes que permitieron que se convirtiera en una cinta de culto en el cine del terror.

Sin embargo, en este punto, es posible que te preguntes qué fue en lo que hizo que Jack Torrance se volviera una inspiración para la protagonista de "Merlina" y todo radica en su penetrante y a la vez espeluznante mirada, la cual si pones atención, tiene cierta similitud con la de la joven Addams.

Merlina tiene una mirada profunda

De hecho, en una de sus recientes entrevistas, Jenna Ortega explica que la razón por la cual Merlina rara vez parpadea es por la inspiración que tuvo en el personaje de "El Resplandor", donde Jack Torrance veía de una manera amenazante, que incomodaba, tal y como pretende hacer la joven gótica con las personas a su alrededor. Y la idea le gustó tanto a Tim Burton que este le sugirió a Jenna no volviera a parpadear nunca más, ya que con esto agregarían un toque extra a su personaje ¿crees que lo lograron?

¿Te habías dado cuenta de que Merlina casi no parpadea en la serie?

