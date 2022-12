5 polémicas frases que demuestran que Ingrid Coronado no supera su pasado con Fernando del Solar

La conductora Ingrid Coronado reveló a Yordi Rosado cómo fue su relación con Fernando del Solar, quien falleció el pasado 30 de junio. Durante una entrevista compartió los pormenores de cómo se conocieron y cómo se desarrolló su relación.

Contó que se enamoró del argentino ocho años después de que fueran grandes amigos y estaba a punto de casarse, pero al final canceló la boda. "Yo era su paño de lágrimas, y él era el mío siempre, o sea éramos amigos de contar nuestras penas, tristezas". De acuerdo con la actriz, ella fue quien le declaró su amor en la boda de uno de los amigos de Solar, en el calor de las copas le expresó que él era todo lo que había estado esperando toda su vida, "quiero todo contigo".

Fue hasta 2008 que Coronado y del Solar dieron a conocer su relación y que estaban esperando a su primer hijo juntos, que llegó al mundo en enero de 2009. Vivieron casi tres años en unión libre, y en 2010, el argentino le pidió matrimonio a Coronado y estaba a punto de ser padres por segunda vez. Fue hasta mayo del 2011, que la pareja se casó por el civil y aunque lucían muy felices, su relación poco a poco comenzó a venirse abajo.

La actriz se embarazó a los 15 días de andar con el argentino. Foto: Especial

5 polémicas frases

La conductora compartió que una de las primeras banderas rojas que no vio fue que cuando se dio a conocer que estaba embarazada de Fernando del Solar y comenzaron a surgir rumores de que ella había sido la causante de que el matrimonio del argentino se viniera abajo, él no dijo nada.

"Es curioso porque ahí están las red flags y uno no las ve, yo decidí ponerme nuevamente con el pecho hacia las balas, y en ese momento no vi mal que él no saliera a defenderme, que él no saliera a decir que las cosas no habían sido así".

Asimismo, señaló que ella ahora se pregunta cómo se interesó en un hombre que no era cuidadoso con ella, que no se preocupaba por su bienestar.

"¿Cómo estaba mi amor propio que me enamoré de un hombre que no me cuidó y no me defendió en los primeros momentos de la relación".

Conforme pasó el tiempo, y después de ser diagnosticado con cáncer, la relación se tornó inestable, él comenzó a estar de manera intermitente en casa durante meses, hasta que un día la llamó y le dijo que estaba grave en el hospital, pero le pidió que no fuera, además la responsabilizaba de su enfermedad.

“Tú eres la culpable de que esté enfermo, no quiero nada contigo”.

No obstante el actor, le pidió el divorcio tres veces y la acusaba también de haberlo abandonado mientras se enfrentaba al cáncer.

"Él empezó a decirme ‘es que tú me abandonaste’... ¿Cómo se puede abandonar a una persona que se va?”.

La relación con Fernando se volvió insostenible y se enfrentó al ataque contra ella de una revista, que afectó su carrera artística y lo que había construido.

“Ya no te sé decir qué me dolió más, si la ruptura o el darme cuenta que la persona que más había amado en mi vida ahora era mi enemigo. De esa me costó más trabajo levantarme”.

