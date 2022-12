Desde la cama: La Mala Rodríguez sacude la red con poco a la imaginación

La Mala Rodríguez participó hace unos días de una entrevista para un sitio colombiano y reveló cómo surgió su interés por el hip hop durante su adolescencia. Recordamos que la española de 43 años brindó su show en las ciudades de Bogotá y Medellín

“Desde niña me ha fascinado y era lo que escuchaba y había en la calle. Me parecía lo más guay. Siempre he tenido una determinación fuerte y como quería hacer música me busque la vida para hacer canciones, lo tenía super claro. Luego me fui de mi casa con el objetivo de grabar música y lo conseguí” indicó La Mala para ‘El Espectador’.

Hace unas horas, La Mala Rodríguez volvió a demostrar toda su hermosura en las comunidades virtuales. La cantante ibérica compartió varias fotografías, en su cuenta oficial de Instagram que se llevaron todas las miradas de sus millones de followers de alrededor del mundo. La artista lució un ajustado body de encaje de color negro que deja poco a la imaginación. Además, la oriunda de Jerez de la Frontera complementó su look con su largo cabello suelto, grandes aretes y su rostro al natural con una gran sonrisa.

El posteo de La Mala Rodríguez en Instagram

La Mala Rodríguez posando. Fuente: Instagram La Mala Rodríguez

“Ultra ready para los directos del viernes en @lavozantena3 yo siento una mezcla de pena y alegría porque ya se termina la batalla pero con infinita gratitud por poder vivir de nuevo esta hermosa aventura con gente tan maravillosa, gracias a todo el equipo, espero que toda la gente lo disfrute tanto como nosotros” fue el sencillo y extenso texto que escogió Rodríguez como pie de foto para su mencionado post en la popular red de la camarita.

La Mala Rodríguez posando. Fuente: Instagram La Mala Rodríguez

“Sensacional eres mi crush”, “Contigo lo raro es no disfrutar! eres tan transparente, tan bonita en todos los aspectos de la palabra y tienes un corazón tan enorme que cualquiera que te vea 5 minutos se da cuenta. te quierooo, me hace feliz verte en cualquier sitio pero más si te veo tan feliz a ti” y “Mala más buena que mujeron por Dios! Cariños del norte de Chile!” fueron algunos de los mensajes que recibió La Mala en su post.

SIGUE LEYENDO:

Cuál es el verdadero nombre de la Mala Rodríguez

De espaldas, La Mala Rodríguez derrite Instagram en micro vestido