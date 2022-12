Cuál es el verdadero nombre de la Mala Rodríguez

Mala Rodríguez es una de las raperas más importantes de la música española que se caracteriza por su estilo aflamencado, debido a que lleva muy presente por su origen romaní andaluz. Además, es considerada una de las mujeres más hermosas de todas y lo demuestra cada vez que tiene la posibilidad en las redes sociales. Todos la conocen por su seudónimo, pero quizás desconocías cuál es el verdadero nombre de La Mala.

En los últimos días, La Mala Rodríguez estuvo en algunas ciudades de Colombia para brindar una serie de conciertos. Ante la consulta de cómo fue su interés por el rap, la cantante española dijo: “Desde niña me he fascinado por lo que escuchaba. Siempre he tenido una determinación muy fuerte”. Sobre los referentes en su carrera, la nacida en Jerez confesó que le atraparon los raperos de Málaga y también algunos artistas de California, de Estados Unidos. A lo largo de su carrera, ha editado seis álbumes de estudio, los cuales algunos han sido Disco de Oro.

La Mala Rodríguez es una rapera española. Fuente Instagram @malarodriguez

Fue en el año 1997 cuando grabó su primer demo en un grupo de rap llamado La Mala y el Cuerpo. Dos años más tarde, La Mala Rodríguez debutó profesionalmente bajo este seudónimo. Uno de sus mejores éxitos fue en 2003 cuando lanzó ‘La Niña amor y respeto. Uno de sus últimos lanzamientos fue en honor a su maternidad que tuvo grandes críticas.

Si bien todo el mundo conoce a la rapera española por el seudónimo de La Mala Rodríguez, desconoces su nombre completo. La cantante de 43 años se llama María Rodríguez Garrido. A los pocos años de haber iniciado su carrera como artista fue que adoptó el apodo de La Mala Rodríguez, con el que es conocida en todo el mundo.

El verdadero nombre de la Mala Rodríguez es María Rodríguez Garrido. Fuente Instagram @malarodriguez

Más allá de ser una destacada rapera, La Mala Rodríguez se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más hermosas de todas. En su cuenta de Instagram tiene más de un millón y medio de seguidores y ha elevado la temperatura presumiendo su increíble figura. La artista de 43 años ha lucido su figura luciendo ajustados trajes de baño.