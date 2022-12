De espaldas, La Mala Rodríguez derrite Instagram en micro vestido

La Mala Rodríguez causó furor en las redes sociales con su última publicación en Instagram, plataforma en la que la cantante se lució con un coqueto micro vestido negro con transparencias, con el que derritió la plataforma con su encanto y destacó su curvilínea silueta, confirmándose así como una de las artistas más bellas de España, y logrando cautivar a otras famosas como Belinda.

María Rodríguez Garrido, nombre real de la rapera española, se ha convertido en una de las artistas más reconocidas a nivel internacional, famosa por su talento en la música y arriba de los escenarios, pero también por ser una de las mujeres que enamora en las redes con sus reveladores atuendos, como lo dejó ver hace sólo unos días desde la playa con atrevidos bikinis y bañadores, y ahora con su look muy corto y revelador.

La Mala Rodríguez se luce en vestidito

Rodríguez publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde la sigue 1.4 millones de fans, un video en el que se le ve luciendo un atrevido atuendo con el que dejó poco a la imaginación, pues el coqueto vestidito, que combinó con guantes, fue uno de los favoritos de sus miles de fans, ya que la pieza destaca por su diseño de escote cruzado, con el que la cantante resaltó sus curvas, recibiendo muchos "likes".

"La Mala", como también es conocida en el ambiente artístico, en esta ocasión ni utilizó ninguna frase para compartir el video que musicalizó con la canción "Cairo" de la colombiana Karol G, en colaboración con el también productor musical Ovy On The Drums, tema que fue perfecto para que presumiera sus movimientos de cadera, logrando más de 27 mil "me gusta" y cientos de comentarios con halagadoras frases.

La también actriz, de 43 años, conquistó a sus millones de seguidores con su atuendo, pues como en otras ocasiones dejó ver su curvilínea silueta y demostró que no teme a lucirse con reveladores looks, como el micro vestido negro que combinó con guantes y un peinado moderno y juvenil, pues para complementar su outfit decidió llevar su cabello con pequeñas coletas, mismo look que utilizó para derretir TikTok, en donde también se lució con su coqueta prenda.

La Mala Rodríguez enamora con sus looks. Foto: IG @malarodriguez

Nacida en la provincia de Jerez de la Frontera, en la ciudad de Cádiz, al sureste de España, "La Mala" desde joven mostró interés por la música, aunque antes de llegar al éxito en los escenarios tuvo que realizar otros trabajos, como camarera, profesora de aeróbics y trabajadora de limpieza, sin embargo, su gran talento y originalidad la han llevado a ser hoy es una de las españolas más famosas a nivel internacional.

La Mala Rodríguez se deja ver en sus redes, como Facebook, Instagram y Twitter con los atuendos más atrevidos, como lo confirmó con su reciente publicación en TikTok, plataforma en la que cuenta con más de 100 mil de seguidores, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de mensajes con cientos de elogioso emojis de corazón, caritas enamoradas y otros, para recordarle lo bella que es.

MIRA EL VIDEO: