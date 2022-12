Tráiler | La película más desgarradora en HBO Max que ya es tendencia por esta razón

Los usuarios a través de las diversas plataformas que hoy existen como Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+, se preguntan qué tipo de contenido pueden disfrutar, ya que las opciones son cada vez más amplias que van desde series de aventura, drama y romance, hasta películas de suspenso y terror.

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este público, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

¿De qué trata “El arma del engaño"?

“El arma del engaño” es una cinta dirigida por John Madden misma que tuvo estreno en salas en 2021; es una adaptación de la novela “El hombre que nunca existió” de Ben Macintyre donde en esta nueva versión es protagonizada por Colin Firth y Matthew Macfadyen quienes a través de esta necesaria historia transportan a los espectadores al año de 1943 durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta historia aborda el tema de las fuerzas aliadas que buscan la manera de hacer un asalto definitivo en Europa, sin embargo, buscarán la manera de proteger durante la invasión a sus tropas del fuego alemán para así evitar una posible masacre.

Qué ver en HBO Max

La historia se centra en dos oficiales de inteligencia: Ewen Montagu y Charles Cholmondeley quienes son los encargados de establecer la estrategia de desinformación más improbable de la guerra; también participaron como parte del elenco a Jason Isaacs, Paul Ritter, Pedro Casablanc, Lorne MacFadyen, Kelly MacDonald y Penelope Wilton.

A continuación te mostramos el tráiler de dicha producción cinematográfica que se ha logrado colar entre las mejores películas que llegaron a la plataforma durante 2022 y que solamente dura 128 minutos:

