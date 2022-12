Curvy Zelma: la foto que le censuró TikTok por "infringir las normas"

Curvy Zelma recordó recientemente, en el podcast de Marco Antonio Regil, el día que la plataforma de videos, TikTok, le censuró una foto por "infringir las normas". La conductora y actriz se sinceró con sus fans y los escuchas del presentador, y confesó como vivió ese mal momento, pues afirma que la imagen fue "baneada", debido a que en ella se mostraba a una mujer con "celulitis y gorditos".

La también cantante y colaboradora del matutino "Venga la Alegría", de 31 años, se ha convertido en un ícono para las mujeres de talla grande, pues con cada uno de sus looks da clases de moda para las mujeres curvy, además de posicionarse como un ejemplo de amor propio y confianza para muchas que se sienten inseguras con su figura, pues demuestra que la talla y el estilo no están peleados.

Curvy Zelma fue censurada en TikTok

La presentadora compartió con sus millones de seguidores en Instagram el momento en el que relató en la plática con Regil como fue "censurada" por la plataforma china de videos, esto luego de compartir una fotografía en la que se mostraba haciendo una pose con las piernas levantadas, y vestida con un look deportivo de top y licras cortas en color negro, instantánea que según la red social "infringía las normas".

"Cuando TikTok me censuró. @curvyzelma nos comparte la historia sobre censura en Tiktok por una foto haciendo ejercicio. Link del episodio en la bío. #marcoantonioregil #crecimientopersonal #curvyzelma #estereotipos #curvy #cuerposperfectos #discriminacion #rechazo #censura #gordofobia #discriminacion #podcast #podcastmarcoantonioregil", fue como Zelma Cherem, nombre real de la influencer y modelo, acompañó la publicación en la plataforma de Meta.

"Me puse un shor negrito y un top normal, y me puse a hacer una pose que era como hacia arriba, y entonces pues caen mis pliegues, ¿no?. (...) Subí eso, y además con una frase motivacional, o sea no de que 'véanme estoy bien rica', no. Me la banearon, ¡me la quitaron! que porque infringían las reglas... las normas comunitarias", explicó la guapa conductora que también habló de como fue su reacción.

Luego de descubrir que la imagen había sido censurada, Curvy Zelma se dio a la tarea de buscar otras fotografías del mismo tipo, y se encontró con resultados en los que las mujeres se mostraban haciendo poses similares, como las de yoga, en atuendos más pequeños o haciendo topless, pero eran otro tipo de siluetas, más esbeltas, por lo que afirma que la las restricción vino por su tipo de cuerpo.

Esta fue la fotografía que le censuraron. Foto: TK @curvyzelma

"Vi una cantidad de fotos de chavas, que no tengo nada en contra de ellas, con unos cuerpos espectaculares, en tanga, brassier, y algunas sin brassier haciendo yoga, pero eso no infringe las normas, ¡no! lo que pasa es que una chava con celulitis, con gorditos sí infringe las normas, porque no está bonito de ver", contó Cherem en el famoso podcast del exconductor de "100 mexicanos dijeron", en el que también relató que luego de una movilización en sus otras redes la foto fue devuelta a su usuario.

"Ya salió el capítulo con mi querido amigo @marcoantonioregil hablamos de gordofóbia, confesiones, amoríos y mucho más!. Está shingon!! Véanlo en su canal de YouTube o escúchenlo en su podcast . Un honor poder sentarme al lado de este ser tan fregón y toda su producción maravillosa junto con su audiencia tan buena vibra. #curvyzelma #curvylovers #marcoantonioderegil #podcast #youtube #gordofobia #curvy", escribió en el posteo para promocionar su participación junto a Marco Antonio.

Zelma, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde" y participante de "Survivor", cada día suma más seguidores en redes, con los que constantemente presume sus mejores atuendos y da clases de moda para las chicas plus size, confirmando que no teme a probar con los diseños más, por lo que ya se ha posicionado como un ícono de estilo y como un ejemplo de amor propio, razón por la que es admirada y querida por miles de fans.

La cantante no teme a mostrarse al natural. Foto: IG @curvyzelma

SIGUE LEYENDO:

Curvy Zelma paraliza la red en mini vestido de lentejuelas perfecto para brillar en Navidad

Curvy Zelma paraliza la red con "Gatita" en look de camiseta desgarrada