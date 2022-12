María Félix: la bella actriz que rechazó casarse con su hijo Enrique Álvarez Félix

María Félix fue la diva de la Época de Oro del Cine Mexicano más destacada, pues dejó un legado en la pantalla grande gracias a las películas que protagonizó. No obstante, éste continuó con su hijo, Enrique Álvarez Félix, quien siguió sus pasos en la industria del entretenimiento, ya que trabajó en la cinematografía y televisión, convirtiéndose en uno de los galanes más cotizados, sin embargo, a pesar de ser muy popular entre las actrices, una de ellas se dio el lujo de rechazar casarse con el hijo de "La Doña".

La protagonista de "Tizoc, amor de indio" se casó por primera vez en 1931 con Enrique Álvarez, padre de su único hijo, quien nació el 6 de abril de 1935. El primogénito de la actriz asistió a los mejores colegios militares de Canadá, Estados Unidos y Francia, y estudió Ciencias Políticas en la UNAM, no obstante, a los 30 años decidió seguir los pasos de su mamá, así que también fue parte del espectáculo mexicano, por lo que tuvo varias participaciones en cine y televisión como "Rina", de 1977.

Ofelia Mediana protagonizó "Rina" junto a Enrique Álvarez Félix Foto: Especial

Enrique Álvarez Félix le pidió matrimonio a esta bella actriz

Gracias a su popularidad, el productor Valentín Pimstein eligió al hijo de María Félix para que fuera el protagonista de la telenovela "Rina", en donde compartió créditos con Ofelia Medina, quien era una destacada actriz de teatro, cine y televisión, que también llamaba la atención por su belleza, por lo que ya había estado en diferentes producciones. Como era de esperarse la historia fue todo un éxito, pero dio de qué hablar años después cuando la estelar confesó que su coestrella le ofreció matrimonio, pero ella lo rechazó.

Durante una entrevista, la actriz contó que después de terminar las grabaciones del melodrama, Enrique Álvarez Félix le pidió que se casara con él, no obstante, ella no accedió, pues se dijo incasable: “Meses después de la novela, Enrique me propuso matrimonio, me dijo que por qué no nos casábamos, que sería lindísimo. Yo le dije que era el halago más grande que me habían hecho en mi vida, pero que yo no creo en el matrimonio y no me hubiera casado con él", relató la artista.

Sin embargo, el también protagonista de "Los Caifanes" siguió cortejándola, por lo que la invitó a una cena en su casa con María Félix y volvió a insistir en que contrajeran matrimonio, esta vez el actor le prometió que se convertiría en la heredera de los bienes de "La Doña". “Me invitó a cenar con su mamá y después de que se fue María, me dijo ’todo lo de ella va a ser tuyo', pero yo le dije que muchas gracias, que no”, contó Ofelia en una conversación en "El Show de las telenovelas".

¿Quién es Ofelia Medina, la actriz que rechazó al hijo de María Félix?

María Ofelia Medina Torres, nombre completo de la artista, nació Mérida, Yucatán, el 4 de marzo de 1950. Desde muy joven se sintió atraída por las artes, así que con 11 años perteneció al grupo de pantomima infantil creado por Alejandro Jodorowsky, asimismo estudió en la Academia de Danza Mexicana, graduándose como intérprete y maestra de danza clásica contemporánea y regional, también se capacitó como actriz en Los Ángeles, California y en el Teatro Od��n de Dinamarca.

En la pantalla chica se volvió famosa por los melodramas "La señora joven", "Paloma", "Rina", "La gloria y el infierno" y "Toda una vida", mientras que en el cine es recordada por "Patsy, mi amor", "Las pirañas aman en cuaresma", "Las puertas del paraíso" y "Frida, naturaleza viva", en la que interpretó a Frida Kahlo, por mencionar algunos de sus trabajos como actriz, guionista y productora. En tanto, también ha llamado la atención por ser activista social al estar comprometida con la defensa de los derechos humanos, sobre todo de los grupos étnicos.

La actriz ha destacado como guionista y productora Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Hijo de María Félix protagonizó película gay que desató los rumores sobre su homosexualidad

Lucía Méndez se enamoró del hijo de María Félix pero NO fue su novia por ésta razón