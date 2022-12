VIDEO | Lo llevó a la cima del éxito y lo abandonó de manera inesperada

Uno de los conductores escándalo y más polémicos de la televisión mexicana, es sin duda alguna Facundo, quien ha logrado mantenerse como uno de los presentadores favoritos por su irreverencia y la forma en la que jala a la juventud, quien a lo largo de su carrera ha tenido varios personajes; sin embargo, uno de los más icónicos fue "Jaime Duende".

Para los que no conocen a Jaime Duende, este era un personaje del programa "Incógnito" entre 2005 y 2008, año en el que apareció antes de que se volvieran las redes sociales, esta personalidad que simulaba ser un hombre borracho, medía el raiting de acuerdo con los comentarios de la gente que se llegaba a topar en la calle, lo cual, todo mundo quería una foto con él en baja resolución.

Jaime Duende era un personaje irreverente en la televisión mexicana Foto: Especial

El éxito del famoso Duende

Según lo narrado por el conductor de 'Incógnito', entre el 2005 y el 2008, años en los que se transmitió el programa donde nació el personaje, al no haber redes, él media el rating según los comentarios de la gente que se encontraba en la calle, lo cual era bien aceptado.

"A la gente le encantó ese personaje, sigamos haciendo eso o hagamos algo parecido", comentaba en las reuniones de trabajo semanales para sacar nuevas secciones y que el programa siguiera siendo fresco.

De acuerdo con el presentador mexicano que ahora mismo está en el Mundial de Qatar 2022, este irreverente personaje se le ocurrió a Pepe Espinoza "El Pilinga", esto gracias a un icónico momento que tuvo en la Universidad, donde su padre se puso muy ebrio y agredió a su esposa; entonces, llegó un hombre y le dijo; "No le puedes hablar así a una mujer", y en ese instante se fueron a los golpes.

Facundo ha tenido un sin fin de personajes que molestan al público Foto: Especial

Facundo contó que cuando escuchó la historia, pensó en hacer una personaje de este tipo; "un güey buena onda que se pone borracho y termina malacopeando. De ahí salió el Duende", confesó, sin embargo...

¿Por qué desaparece Jaime Duende?

Facudo reveló a Javier Alarcón las razones por las que Jaime Duende desapareció de la televisión y reveló que "Jaime Duende" es un personaje que es imposible que hoy exista; "deja tú en la televisión, en redes sociales, sería censurado totalmente, en su momento, daba mucha risa, es de 'qué asco, un moreno', he visto videos y no", comentó,

Esto al ser cuestionado por Alarcón al señalarle que en ocho años han cambiado las cosas que el personaje ya no podría meterse con la gente como antes se podía de alguna forma.

Comentó el día que Bárbara de Regil la crucificaron en las redes sociales por decir: "Me veo muy prieta", algo que lastimó a muchos usuarios quienes la señalaron de ser una persona racista, por lo que Jaime Duende sería prohibido al decir: "Me das asco porque hueles a pobre, se ve que lo único que consumes frijol y tortilla", y esas cosas para las generaciones actuales no estaría permitido.

Respecto a los cambios que se han hecho sobre lo que ve la sociedad, opinó que algunas ocasiones está bien y en otras, la gente solo está viendo quién se equivoca para sentenciarlo y decir: "yo descubrí que tú estás mal, y estás mal; dijiste gordo y eso es bullying, siento que está tan exagerada la policía cibernética que hasta creo se van al extremo" sentenció.

