Penélope Menchaca enseña pierna con coqueto vestido rosado

Con la sonrisa que la caracteriza, Penélope Menchaca le recordó a sus seguidores y fans porqué los tiene comiendo de su mano. A través de su cuenta de Instagram, la presentadora compartió una fotografía donde se le puede ver muy contenta durante la tarde de este domingo. Y no es para menos pues el clima se ve bastante agradable y ella se vistió justo para la ocasión.

Aunque no escribió nada particular y sólo utilizó la publicación para recordarle a su auditorio que no se pierdan la transmisión del programa "Hoy Día", donde participa de la mano de grandes conductores como Adamari López, le presumió a todos el resultado de su visita al gimnasio y la sana alimentación a la que está acostumbrada.

Coqueta como sólo ella saber serlo, Penélope Menchaca se colocó un vestido de color rosa con blanco, el cual además de ser elegante y sencillo tiene la particularidad de ser sexy. Ella lo sabe muy bien y por ello lo modelo de una manera especial: se recargó sobre un árbol y dobló su pierna derecha para colocar la planta de su pie sobre él. Con ello, demostró el poder de sus piernas, las cuales lucen radiantes.

Penélope Menchaca siempre luce jovial (Foto: IG @menchaca.oficial)

Por si fuera poco, la originaria de la Ciudad de México enseñó parte de su hombro, pues lo cubrió con su largo cabello ondulado. Esto, sin duda, fue dinamita para sus fans, pues es considerada una de las mujeres más hermosas de la televisión. "La mejor hermosa y gran profesional", "Que juvenil", "Me alegra mucho verte tan contenta", "Contigo mi amor sin pensarlo dos veces te preguntaría si te quieres casar conmigo", fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar.

¿Por qué tiene Penélope Menchaca unas piernas impresionantes?

Aunque parezca una banalidad es menester mencionar que es hija de Dolores Menchaca, directora del Ballet folklórico del Estado México. Cuando tenía la edad de 14 años se unió al Ballet de México. De igual forma perteneció al grupo musical llamado "Las Nenas" a los 19 años junto con sus hermanas Soraya y Vanessa. Esta es la razón del desarrollo de sus poderosas y estéticas piernas.

A través de su cuenta de Instagram ha enseñado parte de estos recuerdos, mismos que dejaron con la boca abierta a sus seguidores, pues desde que era una pequeña tiene esa sonrisa que ha hipnotizado a quien la ve. Ahora, a sus 56 años, luce tan jovial como ninguna otra y nada le envidia a las jovencitas veinteañeras.

Penélope Menchaca cuando formaba parte de "Las Nenas" (Foto: IG @menchaca.oficial)

