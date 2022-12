Dolores del Ríos: 3 fotos que demuestran que la actriz conquistó Hollywood con su belleza

Una de las grandes leyendas de la Época de Oro del Cine Mexicano es sin duda alguna Dolores del Río, quien antes de destacar en la industria nacional, conquistó Hollywood, siendo la primera latina en tener éxito en Estados Unidos. La actriz no sólo enamoró a los espectadores y productores con su talento y presencia en la pantalla grande, sino también con su belleza y estas 3 fotos de su transformación a lo largo de los años lo demuestran.

María de los Dolores Asúnsolo y López Negrete, nombre real de la artista, nació en Victoria de Durango, el 3 de agosto de 1904, a pesar de que no había mostrado interés en el mundo del espectáculo, fue descubierta por el director de First National Pictures, Edwin Carewe, quien quedó encantado con su hermosura, por lo que planeó conquistarla a pesar de que estaba casada, así que la invitó a participar en "Joanna" cinta muda de 1925, fue así que comenzó su carrera en Hollywood.

3 fotos de Dolores del Río

No obstante, la actriz no sólo era bella, también tenía un gran talento interpretativo, por lo que consiguió varios papales hasta que llegó su primer protagónico con "Pals First", de 1926, y posteriormente su primera película sonora "The Bad One" en 1930. La mexicana logró destacar en el cine con audio, pues de acuerdo a los críticos, podía hablar y cantar en inglés con un acento encantador, por lo que no le fue difícil ubicarse en el gusto del público. Sin embargo, en la década de los 30, la industria cinematográfica en Estados Unidos tuvo un declive y comenzaron a darle menos papeles importantes a Dolores, así que regresó a México.

La actriz trabajó en el cine mudo de Hollywood Foto: Especial

Uno de los que siempre se mostró dispuesto a ayudarla a ingresar a la Época de Oro del Cine Mexicano, fue el director y actor Emilio "El indio" Fernández, quien en diversas oportunidades reveló que se había enamorado de Dolores del Río desde que trabajó con ella como extra en sus películas de Hollywood, así que en su regreso a su país natal, el cineasta fue uno de los primeros en ofrecerle el protagónico de una de sus películas, "Flor Silvestre", cinta que marcó su debut en las pantallas nacionales y fue un rotundo éxito así que estelarizó muchas más.

La actriz no sólo conquistó a estas personalidades con su belleza y elegancia, también a otros cineastas, pues tuvo cuatro parejas sentimentales conocidas: el primero fue Jaime Del Rio, de quien tomó el apellido, el director Cedric Gibbons, el actor y guionista Orson Welles, con el que sólo tuvo un tórrido romance a pesar de que era 11 años menor que ella; y Lewis Riley, con el que estuvo hasta que murió en 1983.

Dolores del Río regresó a México para trabajar en el cine de oro Foto: Especial

La aristas siempre fue considerada una de las más hermosas, tanto en México como en Hollywood, por lo que consiguió varios papeles en ambas industrias, sumando más de 60 largometrajes hechos durante su larga trayectoria. "María Candelaria", "Flaming Star", "Bird of Paradise", "La cucaracha", "Flying Down to Rio", "Ramona", "Doña Perfecta" y "Bugambilia", son algunas de las cintas que filmó y que la convirtieron en uno de las actrices mexicanas más exitosas de aquella época.

Su último trabajo en el cine fue "Los hijos de Sánchez", en 1978, mismo año en el que fue diagnosticada con osteomielitis, y tan sólo tres años después, se contagió de hepatitis B tras recibir una inyección de vitaminas contaminada. Lamentablemente, "Lolita", como era conocida, dejó los escenarios y se mantuvo alejada de la vida pública, hasta que falleció el 11 de abril de 1983, a los 78 años de edad en Newport Beach, California, a causa de insuficiencia hepática.

Así lucía Dolores del Río a sus más de 70 años Foto: Captura de pantalla

