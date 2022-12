Entre la arena, Karol G despide el 2022 con atrevido bikini

Llegó el último día de este 2022 y ya muchas celebridades han compartido en sus redes sociales emotivos mensajes de Fin de Año dirigidos a sus seguidores, fanáticos y usuarios en general, una de ellas ha sido Karol G, quien desde la arena junto al mar modeló un diminuto bikini rojo con el cual agradeció por las enseñanzas que le dejó este "difícil" 2022, del cual ha sacado el mejor provecho y lo concluyó con éxito.

"Gracias 2022 por lo difícil que fuiste pero más aún, por todo lo que me enseñaste. Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, mas tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó", comenzó el mensaje del a colombiana, en el que aseguró haber pasado por frustraciones, lágrimas y otras cosas que "siguieron rompiendo" su corazón.

Karol G enamoró a sus fans cubierta de arena. FOTO: Instagram

Me quedo con "los sueños cumplidos": Karol G

Con mucha emoción, la famosa cantante destacó que ahora se queda con todos los sueños que pudo cumplir a lo largo de estos últimos 12 meses y del acompañamiento de todas aquellas personas especiales que formaron parte importante en su proceso de vida:

La colombiana ha cerrado un año exitoso y con grandes lecciones para ella. FOTO: Instagram

Me quedan también los "sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar los lugares mas increíbles que alguna vez conocí, y la sabiduría de poder decir que los millones los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempos y que no importa que, ni cómo, ni cuando … Mañana será bonito", concluyó la Bichota.

Como era de esperarse, fue solo cuestión de minutos para que su post se volviera viral en redes y a dos horas de haber sido publicado ya supera el millón 800 de "Me gusta", así como cientos de mensajes de sus seguidores en Instagram, entre ellos algunas celebridades del espectáculo, el cine y la televisión.

"La Bichota" ha presumido su figura en redes. FOTO: Instagram

La actriz mexicana Ana Martin aprovechó para desearle también un Feliz Año: "Bellísima. Happy New Year. Que este año 2023 sea de muchas bendiciones para ti reina". Su paisana, la empresaria y modelo colombiana Francia James, también aprovechó el post y le dedicó un bello mensaje: " Siempre se nada contra la corriente. Hermosísima".

Aunque en la publicación Karol G no precisó el lugar en el que se encontraba en ese momento, todo parece indicar que decidió pasar el fin de año en las playas de su natal Colombia y, con toda certeza, muy próxima a su familia y seres especiales, de quienes se ha apoyado y la han impulsado a cerrar este 2022 con un éxito total.

Karol G conmovió a sus fans con su emotivo mensaje de fin de año. FOTO: Instagram

