FOTOS | Fue rechazada por Karol G y ahora apunta a ser la nueva reina del reguetón

La carrera de la cantante Michelle Sofeir comenzó en un reality show y después dio paso a la conducción de algunos programas en la televisión peruana, pero su verdadera pasión es el canto por lo que decidió incursionar en el reguetón.

La nueva reina del reguetón

Michelle tuvo interés por el medio desde muy pequeña y recientemente gracias a las redes sociales ya se habla de ella en otros países de Latinoamérica. Sin embargo, lo que más le ha dado impulso es una polémica que surgió con la cantante colombiana Karol G, quien al parecer rechazó a Sofeir.

Todo sucedió en 2021 durante el festejo de los premios Billboard, cuando Michelle platicó unos instantes con “La Bichota” para pedirle que escuchara su música con el objetivo de hacer una colaboración con Karol.

Karol G rechazó a Michelle Sofeir

De acuerdo con Michelle, Karol le respondió amablemente, pero le dijo que hasta el momento no conocía a ninguna cantante peruana que estuviera destacando, por lo que le advirtió que la iba a estar checando para conocer su trabajo.

Michelle continuó trabajando en diversas presentaciones en Perú y se ganó decenas de corazones a causa de sus atrevidos bailes lo que la llevó a ser la telonera del concierto de Mike Bahía y Greeicy, en el Estadio Nacional de Perú.

Actualmente, la cantante cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, donde comparte algunos momentos de su vida cotidiana con sus fans. Es preciso destacar que debido a su escultural belleza ha sido comparada muchas veces con JLo y con respecto a su color de cabello se habla de una similitud con la propia Karol G.

Atrevida y sensual

De acuerdo con Michelle, ella se mantiene delgada tras una operación de manga gástrica y también debido a una disciplinada rutina de ejercicios que realiza todos los días a las cinco de la mañana, donde levanta pesas.

“A mí me confunden con Jennifer López cada vez que salgo a la calle, de verdad, estoy cansada… Me ven y me dicen, eres Beyonce, cálmense gente”, bromeó la intérprete de “Bombon asesino”, canción que fue un éxito en voz de la mexicana Ninel Conde de entrevista con un diario peruano.

Micheille Soifer es criticada constantemente porque sus presentaciones son muy atrevidas y deja poco a la imaginación, ya que se destaca por utilizar atrevidos atuendos e incluso realizar el paso de Anita.

