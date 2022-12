Yailin La Más Viral le "perrea" embarazada a Anuel AA: "Pero qué necesidad", le reprochan

Yailin La Más Viral se volvió tendencia en internet luego que compartió un video en sus redes sociales en donde se le ve "perrear" arria del escenario junto a su esposo Anuel AA, esto sin importarle lo avanzado de su embarazo. La grabación le mereció gran cantidad de críticas por parte de los internautas que aseguraron que la rapera no tiene necesidad de llegar a eso.

Pese a los duros comentarios que le mereció su publicación, Yailin, de 20 años de edad, demostró que las críticas la tienen sin cuidado y que mientras tanto se encuentra disfrutando de la mejor etapa de su embarazo y también de su relación. Fue hace poco más de un mes cuando ambos cantantes dieron a conocer que se encontraban esperado a su primer bebé, que llevará por nombre Cattleya.

Yailin y Anuel AA rompieron las redes con este video. FOTO:Especial

Anuel AA no se le despega ni un segundo

Lo que ha resultado evidente para los fanáticos de ambas celebridades es que no se separan ni un instante el uno del otro, ya que a cada lugar al que asisten siempre se les ve juntos. Tan es así que incluso recientemente Anuel AA y Yailin lanzaron “Del kilo”, una canción en común que también cuenta con la colaboración del rapero Treintisiete.

Hace poco más de un mes la pareja dio a conocer que esperaban su primer hijo. FOTO: Especial

Fue precisamente durante la interpretación de este tema cuando la originaria de República Dominicana aprovechó para "perrear" junto a su esposo y el video fue compartido en su cuenta de Instagram como parte de la promoción de este nuevo material. Sin importarle el tamaño de su "pancita" de embarazo, Yailin decidió perrearle a Anuel AA, quien correspondió emocionado al baile.

La grabación no tardó en volverse viral debido a la cantidad de reacciones y críticas de los internautas, quienes cuestionaron que la cantante realizara esos movimientos estando en su condición:

Ambos artistas "perrearon" al ritmo de “Del kilo”, una canción en común. FOTO: Especial

“Ni porque está embarazada se respeta”; "No cuida el embarazo"; "No sé por qué tiene que enseñar la barriga, ya sabemos que está embarazada, no hay necesidad"; "El bebé todo mareado" y “Ni embarazada se le quita lo ordinaria”, escribieron algunos internautas.

Mientras que otros usuarios aprovecharon la publicación para recordar a la exnovia de Anuel AA: “Espera que Karol G vea esto. No va a cenar hoy” y "Las dolidas G fuera de aquí", se lee en otros mensajes compartidos en el post, el cual ya supera los 645 mil "Me Gusta" y acumula miles de comentarios a solo unas horas de haber sido publicado.

