Cómo reaccionó la madre de la supuesta hija no reconocida de Anuel AA a la confirmación de embarazo de Yailin

Anuel AA, el cantante de reguetón, espero una hija con su actual pareja, Yailin La Más Viral, y desde el momento en que anunciaron el embarazo, no han dejado de mostrar el crecimiento de la beba.

Anuel AA es padre de Pablo, su primer hijo, que tiene 9 años y fue fruto de su relación con Astrid Cuevas. Pero al parecer, este no sería el único hijo que el puertorriqueño tiene, si no que, Melisa Vallecilla asegura que él es el padre de su hija Gianella. No obstante, Anuel AA nunca ha hablado de ella y de hecho la ningunea.

En una entrevista para ‘’The Big Interview’’ habló de su emoción por la hija que está esperando con la dominicana. Si bien tiene un hijo, espera, según lo que le han comentado, tener una conexión muy fuerte con Cataleya, la beba que en cualquier momento podría nacer.

La reacción de Melisa Vallecilla

La historia de Melisa Vallecilla. Fuente: Instagram @meli__valle

Ante estos comentarios, Melisa Vallecilla hizo saber su enojo por medio de una historia en Instagram en la que escribió ‘’maldito payaso’’. La furia de Melisa es entendible ya que el acuerdo habría sido que Anuel AA se hiciera cargo de Gianella, pero al parecer, al comenzar su relación con Yailin dejó de responder los mensajes y llamadas de ésta. Sin embargo, Gianella lleva el apellido Gazmey, apellido de Anuel AA, por lo que se deduce que el le dio su apellido, pero no la atención necesaria.

Melisa Vallecilla y su hija Gianella Gazmey. Fuente: Instagram @meli__valle

No sabemos si ante esta publicación Anuel AA irá a reaccionar, devolver algún comentario o hablar de su hija no reconocida, ya que, de ser así, la conexión que él espera tener con su hija mujer, no es mágica, si no que se debe construir.

